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Американская разведчица призвала Байдена не разжигать конфликт на Украине - РИА Новости, 14.12.2022
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Американская разведчица призвала Байдена не разжигать конфликт на Украине
Американская разведчица призвала Байдена не разжигать конфликт на Украине - РИА Новости, 14.12.2022
Американская разведчица призвала Байдена не разжигать конфликт на Украине
Президенту США Джо Байдену следует прекратить эскалацию конфликта на Украине, заявила бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер в интервью... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T06:21
2022-12-14T13:19
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует прекратить эскалацию конфликта на Украине, заявила бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер в интервью телеканалу Fox News.Коффлер отметила, что американские оружейные арсеналы практически опустели из-за военной помощи Украине, а бюджет несет колоссальные потери.По мнению собеседницы телеканала, президент Украины Владимир Зеленский преследует не совсем реалистичные военные цели. Его намерение вести переговоры исключительно с "новым президентом" России не стоит считать серьезным, полагает Коффлер. Говоря о поддержке Киева со стороны американской администрации, разведчица обратила внимание на то, что энтузиазм в отношении новых траншей падает, а американцы все больше склоняются к тому, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем.При этом Белый дом по-прежнему действует "в парадигме принятия желаемого за действительное", считает Коффлер.Американские политики часто говорят о выводе российских войск с Украины и передаче Киеву российских территорий, но все это воспринимается как провокация, которая вызовет ответные действия Кремля. Именно поэтому требования, звучащие из США, постепенно смягчаются, добавила разведчица."Администрация Байдена, вероятно, приходит к осознанию того, что однажды деньги налогоплательщиков и их собственный арсенал закончатся и что пора прекратить разжигать конфликт, в котором невозможно победить", — заключила она.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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владимир путин, владимир зеленский, россия, сша, украина, в мире
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, США, Украина, В мире
06:21 14.12.2022 (обновлено: 13:19 14.12.2022)
 
Американская разведчица призвала Байдена не разжигать конфликт на Украине

Бывшая сотрудница разведки США Коффлер призвала Байдена не разжигать конфликт на Украине

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует прекратить эскалацию конфликта на Украине, заявила бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер в интервью телеканалу Fox News.

"Здравый смысл подсказывает, что российско-украинский конфликт необходимо завершить, приложив серьезные усилия для достижения мирного урегулирования", — сказала она.

Коффлер отметила, что американские оружейные арсеналы практически опустели из-за военной помощи Украине, а бюджет несет колоссальные потери.
По мнению собеседницы телеканала, президент Украины Владимир Зеленский преследует не совсем реалистичные военные цели. Его намерение вести переговоры исключительно с "новым президентом" России не стоит считать серьезным, полагает Коффлер. Говоря о поддержке Киева со стороны американской администрации, разведчица обратила внимание на то, что энтузиазм в отношении новых траншей падает, а американцы все больше склоняются к тому, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем.
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При этом Белый дом по-прежнему действует "в парадигме принятия желаемого за действительное", считает Коффлер.

"Призывы Байдена к смещению Путина показали, насколько далеки вашингтонские политики от реальности. Размышлять о смене режима в стране — обладательнице крупнейшего в мире ядерного арсенала, чей президент пользуется поддержкой 75 процентов граждан, — это самообман", — сказала она.

Американские политики часто говорят о выводе российских войск с Украины и передаче Киеву российских территорий, но все это воспринимается как провокация, которая вызовет ответные действия Кремля. Именно поэтому требования, звучащие из США, постепенно смягчаются, добавила разведчица.
"Администрация Байдена, вероятно, приходит к осознанию того, что однажды деньги налогоплательщиков и их собственный арсенал закончатся и что пора прекратить разжигать конфликт, в котором невозможно победить", — заключила она.
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На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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