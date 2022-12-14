https://ria.ru/20221214/sputnik-1838696752.html

Sputnik укрепляет сотрудничество со СМИ Латинской Америки

Sputnik укрепляет сотрудничество со СМИ Латинской Америки - РИА Новости, 14.12.2022

Sputnik укрепляет сотрудничество со СМИ Латинской Америки

Информационное агентство и радио Sputnikподписало соглашение о сотрудничестве с интернет-порталами Ahora San Juan из Аргентины и El Soberano из Мексики... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:30

2022-12-14T18:30

2022-12-14T18:30

россия

латинская америка

sputnik

мексика

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnikподписало соглашение о сотрудничестве с интернет-порталами Ahora San Juan из Аргентины и El Soberano из Мексики. Торжественная церемония подписания прошла во время очной стажировки проекта SputnikPro для молодых профессионалов в области медиа на тему "Россия и Латинская Америка: новые точки сближения".Проект реализуется совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова в рамках программы InteRussiaи продолжает цикл стажировок для иностранных журналистов.Свои подписи под документами поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков, главный редактор аргентинского издания Габриэль Сакильяно и председатель редакционного совета мексиканского СМИ Антонио Аттолини Мурра. Основная цель обоих документов – расширение двусторонних партнерских отношений, выстраивание информационного обмена на испанском языке и организация совместных медийных проектов.После подписания соглашения Василий Пушков отметил: "В это сложно поверить, но мы не планировали никаких соглашений, когда начинали этот ежегодный латиноамериканский проект серии SputnikPro. Но в этом, с другой стороны, и заключается одна из целей проекта – обмен опытом и поиск общих точек для взаимодействия с нашими зарубежными коллегами. Можно лишь с радостью признать, что в этот раз общие точки с коллегами из Аргентины и Мексики были определены практически сразу".В свою очередь Габриэль Сакильяно прокомментировал: "Для нашего СМИ Ahora San Juan подписание меморандума о сотрудничестве – это достижение, которое означает укрепление отношений и возможность их дальнейшего развития, чтобы тесное сотрудничество приносило пользу обеим сторонам. Лично для меня это событие – это огромное удовольствие, я очень благодарен Sputnik за знания, которые мы здесь получили, за чудесные дружеские взаимоотношения с членами команды, их доверие для меня – огромная честь"."Меморандум о взаимопонимании между информационным агентством Sputnik и El Soberano, la voz del Pueblo, который мы подписали сегодня, - это большой шаг вперед в борьбе за создание экосистемы СМИ, соответствующей временам, которые мы переживаем в Мексике. Наша редакционная философия всегда заключалась в защите такой системы мира, которая имеет смысл и объясняет людям, почему все происходит так, а не иначе: знание для понимания и понимание для реформ. Благодаря общему стремлению Sputnik и El Soberano в демонстрации миру альтернативной точки зрения, с этого момента мы - партнеры в этой борьбе", - добавил Антонио Аттолини.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20221210/premiya-1837692299.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/integratsiya-1837457986.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, латинская америка, sputnik, мексика