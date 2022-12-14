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Бойцы "Отважных" на "Терминаторах" обратили противника в бегство в ЛНР - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/spetsoperatsiya-1838672371.html
Бойцы "Отважных" на "Терминаторах" обратили противника в бегство в ЛНР
Бойцы "Отважных" на "Терминаторах" обратили противника в бегство в ЛНР - РИА Новости, 14.12.2022
Бойцы "Отважных" на "Терминаторах" обратили противника в бегство в ЛНР
Бойцы группировки "Отважные" Центрального военного округа отбили несколько атак ВСУ на линии Сватово — Кременная с помощью боевых машин поддержки танков... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:32
2022-12-14T21:10
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
западный военный округ (зво)
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СВАТОВО (ЛНР), 14 дек — РИА Новости. Бойцы группировки "Отважные" Центрального военного округа отбили несколько атак ВСУ на линии Сватово — Кременная с помощью боевых машин поддержки танков "Терминатор", передает корреспондент РИА Новости."Обстановка остается напряженной, но мы удерживаем линию фронта (вдоль трассы между Сватово и Кременной. — Прим. ред.). Используем артиллерию для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС "Солнцепек". При отражении нескольких атак нам здорово помог "Терминатор", буквально обратив противника в бегство", — рассказал агентству один из бойцов.Он уточнил, что удар нанесли по району сосредоточения украинских боевиков в лесопосадке, откуда те собирались атаковать российские позиции.Огонь из "Терминатора" и артиллерийских систем корректировали с беспилотника. Кадры оперативного контроля, на которых запечатлен момент поражения украинской бронетехники и отступающей пехоты, оказались в распоряжении РИА Новости.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские войска регулярно обстреливают город Сватово из HIMARS и пытаются прорвать оборону. Этот участок имеет стратегически важное значение, так как открывает пути к нескольким населенным пунктам ЛНР.БМПТ "Терминатор", разработанные концерном "Уралвагонзавод", приняли на вооружение в 2018 году. Комплекс состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.По словам информированного источника РИА Новости, благодаря повышенной защите "Терминаторы" выдерживают попадание из Javelin и других противотанковых комплексов, стоящих на вооружении стран НАТО.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221115/otvazhnye-1831704511.html
https://ria.ru/20221023/minomet-1826136555.html
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Первые кадры работы боевой машины поддержки танков "Терминатор"
Первые кадры работы боевой машины поддержки танков "Терминатор"
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Западный военный округ (ЗВО)
17:32 14.12.2022 (обновлено: 21:10 14.12.2022)
 
Бойцы "Отважных" на "Терминаторах" обратили противника в бегство в ЛНР

Бойцы ЦВО с помощью боевых машин "Терминатор" обратили ВСУ в бегство в ЛНР

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СВАТОВО (ЛНР), 14 дек — РИА Новости. Бойцы группировки "Отважные" Центрального военного округа отбили несколько атак ВСУ на линии Сватово — Кременная с помощью боевых машин поддержки танков "Терминатор", передает корреспондент РИА Новости.
"Обстановка остается напряженной, но мы удерживаем линию фронта (вдоль трассы между Сватово и Кременной. — Прим. ред.). Используем артиллерию для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС "Солнцепек". При отражении нескольких атак нам здорово помог "Терминатор", буквально обратив противника в бегство", — рассказал агентству один из бойцов.
Он уточнил, что удар нанесли по району сосредоточения украинских боевиков в лесопосадке, откуда те собирались атаковать российские позиции.
Огонь из "Терминатора" и артиллерийских систем корректировали с беспилотника. Кадры оперативного контроля, на которых запечатлен момент поражения украинской бронетехники и отступающей пехоты, оказались в распоряжении РИА Новости.
Работа разведчиков группировки О на Кременском направлении - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 17:10Специальная военная операция на Украине
Бойцы группировки "Отважные" выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские войска регулярно обстреливают город Сватово из HIMARS и пытаются прорвать оборону. Этот участок имеет стратегически важное значение, так как открывает пути к нескольким населенным пунктам ЛНР.
БМПТ "Терминатор", разработанные концерном "Уралвагонзавод", приняли на вооружение в 2018 году. Комплекс состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
По словам информированного источника РИА Новости, благодаря повышенной защите "Терминаторы" выдерживают попадание из Javelin и других противотанковых комплексов, стоящих на вооружении стран НАТО.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Артиллеристы - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 22:16Специальная военная операция на Украине
Артиллеристы группировки "Отважные" показали работу с "ядерным минометом"
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
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