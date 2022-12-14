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Московские снегопады "взяли паузу" до вечера четверга, сообщил синоптик - РИА Новости, 14.12.2022
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Московские снегопады "взяли паузу" до вечера четверга, сообщил синоптик
Московские снегопады "взяли паузу" до вечера четверга, сообщил синоптик - РИА Новости, 14.12.2022
Московские снегопады "взяли паузу" до вечера четверга, сообщил синоптик
Московские снегопады "взяли паузу" до позднего вечера четверга, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:35
2022-12-14T18:37
общество
михаил леус
центр "фобос"
россия
москва
погода
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Московские снегопады "взяли паузу" до позднего вечера четверга, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Снег в столичном регионе прекратился, и у нас с вами есть время привести в порядок свои участки, а у коммунальных служб - время очистить от снега город. Природа берёт паузу в снегопадах, и в следующий раз мы увидим их поздним вечером в четверг. Такими сильными, как прошедшие, они не будут, тем не менее за пятницу прибавится еще 4-6 сантиметров, а за субботу с воскресеньем - ещё 6-8 сантиметров", - рассказал Леус.Он отметил, что следующая неделя в столичном регионе начнётся пушкинскими "мороз и солнце" - в понедельник-вторник по ночам минус 11 - минус 16, по области местами до минус 20, днем около минус 6 - минус 11. В среду будет постепенное повышение температуры, к вечеру небольшой снег, а в четверг - новый снегопад.
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общество, михаил леус, центр "фобос", россия, москва, погода
Общество, Михаил Леус, Центр "Фобос", Россия, Москва, Погода
18:35 14.12.2022 (обновлено: 18:37 14.12.2022)
 
Московские снегопады "взяли паузу" до вечера четверга, сообщил синоптик

Сотрудник "Фобос" Леус: московские снегопады "взяли паузу" до позднего вечера четверга

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади
Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Московские снегопады "взяли паузу" до позднего вечера четверга, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Снег в столичном регионе прекратился, и у нас с вами есть время привести в порядок свои участки, а у коммунальных служб - время очистить от снега город. Природа берёт паузу в снегопадах, и в следующий раз мы увидим их поздним вечером в четверг. Такими сильными, как прошедшие, они не будут, тем не менее за пятницу прибавится еще 4-6 сантиметров, а за субботу с воскресеньем - ещё 6-8 сантиметров", - рассказал Леус.
Он отметил, что следующая неделя в столичном регионе начнётся пушкинскими "мороз и солнце" - в понедельник-вторник по ночам минус 11 - минус 16, по области местами до минус 20, днем около минус 6 - минус 11. В среду будет постепенное повышение температуры, к вечеру небольшой снег, а в четверг - новый снегопад.
Снег кружится: как Москва переживает снегопад
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Снегопад в ночь с 13 на 14 декабря по праву заслужил статус "сильнейшего" с начала зимы – по данным КГХ Москвы, за ночь в столице выпало 15 сантиметров снега. При этом, отмечают в ведомстве, месячная норма декабря составляет 39 сантиметров.

К ликвидации последствий снегопада коммунальные и дорожные службы города подготовились заранее: специалисты перешли на усиленный режим работы, перевели аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов на круглосуточное дежурство, подготовили генераторы.

Снег в Москве
1 из 8

Снегопад в ночь с 13 на 14 декабря по праву заслужил статус "сильнейшего" с начала зимы – по данным КГХ Москвы, за ночь в столице выпало 15 сантиметров снега. При этом, отмечают в ведомстве, месячная норма декабря составляет 39 сантиметров.

К ликвидации последствий снегопада коммунальные и дорожные службы города подготовились заранее: специалисты перешли на усиленный режим работы, перевели аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов на круглосуточное дежурство, подготовили генераторы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
© Комплекс городского хозяйства Москвы

"За вторник и минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 15 сантиметров, сегодня ожидаем еще до 3 сантиметров снега. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В настоящее время проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ликвидация последствий снегопада в Москве
2 из 8

"За вторник и минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 15 сантиметров, сегодня ожидаем еще до 3 сантиметров снега. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В настоящее время проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Еще до старта снегопада дороги, магистрали и трассы столицы превентивно обработали с помощью противогололедных материалов (ПГМ) на основе солей. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки или "черного льда" – почти невидимого, но потенциально опасного для участников дорожного движения, особенно на участках у воды. Противогололедные материалы, используемые в Москве, не вредят дорожному покрытию и безопасны для людей и окружающей среды, а также проходят обязательный многоступенчатый контроль на соответствие техническим, экологическим и химическим нормативам.

Ликвидация последствий снегопада в Москве
3 из 8

Еще до старта снегопада дороги, магистрали и трассы столицы превентивно обработали с помощью противогололедных материалов (ПГМ) на основе солей. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки или "черного льда" – почти невидимого, но потенциально опасного для участников дорожного движения, особенно на участках у воды. Противогололедные материалы, используемые в Москве, не вредят дорожному покрытию и безопасны для людей и окружающей среды, а также проходят обязательный многоступенчатый контроль на соответствие техническим, экологическим и химическим нормативам.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

После выпадения 4 сантиметров снега в уборке московских дорог задействуют крупногабаритную специализированную технику: плужно-щеточные машины, роторы, автогрейдеры. Так как благодаря ПГМ снег не прилипает к дорожному покрытию и остается рыхлым, спецтехника быстро и эффективно сметает его с асфальта к обочине, формируя снежные валы. Затем их распределят по газонам, а часть снега вывезут на снегосплавные пункты.

Ликвидация последствий снегопада в Москве
4 из 8

После выпадения 4 сантиметров снега в уборке московских дорог задействуют крупногабаритную специализированную технику: плужно-щеточные машины, роторы, автогрейдеры. Так как благодаря ПГМ снег не прилипает к дорожному покрытию и остается рыхлым, спецтехника быстро и эффективно сметает его с асфальта к обочине, формируя снежные валы. Затем их распределят по газонам, а часть снега вывезут на снегосплавные пункты.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда. Под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям Московского метрополитена, МЦК и МЦД, а также объектам социального значения: поликлиникам, больницам, школам, детским садам, многофункциональным центрам госуслуг.

Ликвидация последствий снегопада в Москве
5 из 8

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда. Под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям Московского метрополитена, МЦК и МЦД, а также объектам социального значения: поликлиникам, больницам, школам, детским садам, многофункциональным центрам госуслуг.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

В течение светового дня коммунальные службы города также проводят очистку скатных кровель жилых домов, выступающих элементов на фасадах зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности в работах задействовано свыше 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков. Места проведения работ огораживают лентами и специальными заграждениями, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

Ликвидация последствий снегопада в Москве
6 из 8

В течение светового дня коммунальные службы города также проводят очистку скатных кровель жилых домов, выступающих элементов на фасадах зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности в работах задействовано свыше 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков. Места проведения работ огораживают лентами и специальными заграждениями, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Во время сильных снегопадов пешеходам и автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными при передвижении по городу. По возможности следует перенести поездки на личном автомобиле и временно пересесть на общественный транспорт. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать установленных скоростных лимитов, пешеходам – обращать внимание на огороженные участки на тротуарах, где ведется уборка снега (в том числе с крыш) и избегать крутых спусков.

Ликвидация последствий снегопада в Москве
7 из 8

Во время сильных снегопадов пешеходам и автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными при передвижении по городу. По возможности следует перенести поездки на личном автомобиле и временно пересесть на общественный транспорт. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать установленных скоростных лимитов, пешеходам – обращать внимание на огороженные участки на тротуарах, где ведется уборка снега (в том числе с крыш) и избегать крутых спусков.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

По вопросам, связанным с уборкой снега, москвичи могут обратиться:

- в свою управляющую компанию (уборка двора);

- Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81 (уборка дворов и улиц);

- в единую справочную службу правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 (уборка улиц, дорог, пешеходных зон).

Ликвидация последствий снегопада в Москве
8 из 8

По вопросам, связанным с уборкой снега, москвичи могут обратиться:

- в свою управляющую компанию (уборка двора);

- Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81 (уборка дворов и улиц);

- в единую справочную службу правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 (уборка улиц, дорог, пешеходных зон).

© Комплекс городского хозяйства Москвы
1 из 8

Снегопад в ночь с 13 на 14 декабря по праву заслужил статус "сильнейшего" с начала зимы – по данным КГХ Москвы, за ночь в столице выпало 15 сантиметров снега. При этом, отмечают в ведомстве, месячная норма декабря составляет 39 сантиметров.

К ликвидации последствий снегопада коммунальные и дорожные службы города подготовились заранее: специалисты перешли на усиленный режим работы, перевели аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов на круглосуточное дежурство, подготовили генераторы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 8

"За вторник и минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 15 сантиметров, сегодня ожидаем еще до 3 сантиметров снега. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В настоящее время проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
3 из 8

Еще до старта снегопада дороги, магистрали и трассы столицы превентивно обработали с помощью противогололедных материалов (ПГМ) на основе солей. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки или "черного льда" – почти невидимого, но потенциально опасного для участников дорожного движения, особенно на участках у воды. Противогололедные материалы, используемые в Москве, не вредят дорожному покрытию и безопасны для людей и окружающей среды, а также проходят обязательный многоступенчатый контроль на соответствие техническим, экологическим и химическим нормативам.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 8

После выпадения 4 сантиметров снега в уборке московских дорог задействуют крупногабаритную специализированную технику: плужно-щеточные машины, роторы, автогрейдеры. Так как благодаря ПГМ снег не прилипает к дорожному покрытию и остается рыхлым, спецтехника быстро и эффективно сметает его с асфальта к обочине, формируя снежные валы. Затем их распределят по газонам, а часть снега вывезут на снегосплавные пункты.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 8

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда. Под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям Московского метрополитена, МЦК и МЦД, а также объектам социального значения: поликлиникам, больницам, школам, детским садам, многофункциональным центрам госуслуг.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
6 из 8

В течение светового дня коммунальные службы города также проводят очистку скатных кровель жилых домов, выступающих элементов на фасадах зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности в работах задействовано свыше 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков. Места проведения работ огораживают лентами и специальными заграждениями, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
7 из 8

Во время сильных снегопадов пешеходам и автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными при передвижении по городу. По возможности следует перенести поездки на личном автомобиле и временно пересесть на общественный транспорт. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать установленных скоростных лимитов, пешеходам – обращать внимание на огороженные участки на тротуарах, где ведется уборка снега (в том числе с крыш) и избегать крутых спусков.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
8 из 8

По вопросам, связанным с уборкой снега, москвичи могут обратиться:

- в свою управляющую компанию (уборка двора);

- Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81 (уборка дворов и улиц);

- в единую справочную службу правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 (уборка улиц, дорог, пешеходных зон).

© Комплекс городского хозяйства Москвы
 
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