https://ria.ru/20221214/snegopad-1838563345.html

Горслужбы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада

Горслужбы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада - РИА Новости, 14.12.2022

Горслужбы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада

Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада, прирост снега в городе составит 15 сантиметров, сообщил заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:51

2022-12-14T12:51

2022-12-14T12:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837841071_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_ffa36e6541dee7bc801649cd6678cfd8.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада, прирост снега в городе составит 15 сантиметров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."За вторник и минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 15 сантиметров, сегодня ожидаем еще до 3 сантиметров снега. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В настоящее время проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра отметил, что особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. На дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов."Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - добавили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20221214/trotuary-1838288619.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы