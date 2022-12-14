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Горслужбы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада
Горслужбы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада - РИА Новости, 14.12.2022
Горслужбы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада, прирост снега в городе составит 15 сантиметров, сообщил заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:51
2022-12-14T12:51
2022-12-14T12:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада, прирост снега в городе составит 15 сантиметров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."За вторник и минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 15 сантиметров, сегодня ожидаем еще до 3 сантиметров снега. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В настоящее время проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра отметил, что особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. На дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов."Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - добавили в сообщении.
https://realty.ria.ru/20221214/trotuary-1838288619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК), Городское хозяйство Москвы