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Москвичам пообещали снежные и морозные выходные
Москвичам пообещали снежные и морозные выходные - РИА Новости, 14.12.2022
Москвичам пообещали снежные и морозные выходные
Снежные и морозные выходные до минус 9 градусов ожидают москвичей на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:57
2022-12-14T10:57
2022-12-14T11:01
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общество
погода
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Снежные и морозные выходные до минус 9 градусов ожидают москвичей на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные без существенных осадков будет только воскресенье. В субботу ожидается временами снег от небольшого до умеренного, но будет довольно морозно. Дневная составит минус 3 - минус 5 градусов. В воскресенье мороз усилится и преобладающие температуры в Москве будут уже порядка минус 7 - минус 9 градусов", - сказала Позднякова.Также синоптик добавила, что ветер сменит направление на северное, а температура воздуха будет ниже климатической нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода
10:57 14.12.2022 (обновлено: 11:01 14.12.2022)
Москвичам пообещали снежные и морозные выходные
Синоптик Позднякова: москвичей ожидают снежные выходные с морозом до минус девяти