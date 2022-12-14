https://ria.ru/20221214/sneg-1838521345.html

Москвичам пообещали снежные и морозные выходные

Москвичам пообещали снежные и морозные выходные - РИА Новости, 14.12.2022

Москвичам пообещали снежные и морозные выходные

Снежные и морозные выходные до минус 9 градусов ожидают москвичей на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:57

2022-12-14T10:57

2022-12-14T11:01

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Снежные и морозные выходные до минус 9 градусов ожидают москвичей на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные без существенных осадков будет только воскресенье. В субботу ожидается временами снег от небольшого до умеренного, но будет довольно морозно. Дневная составит минус 3 - минус 5 градусов. В воскресенье мороз усилится и преобладающие температуры в Москве будут уже порядка минус 7 - минус 9 градусов", - сказала Позднякова.Также синоптик добавила, что ветер сменит направление на северное, а температура воздуха будет ниже климатической нормы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода