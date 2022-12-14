https://ria.ru/20221214/slanets-1838357383.html

Пробурили до дыр: сланцевый бум в США обернулся катастрофой

Пробурили до дыр: сланцевый бум в США обернулся катастрофой - РИА Новости, 14.12.2022

Пробурили до дыр: сланцевый бум в США обернулся катастрофой

Вашингтон обещает Европе все больше нефти и газа. Надежда прежде всего на сланцевые компании. Однако те уже не могут увеличивать добычу. Бурить новые скважины... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:00

2022-12-14T08:00

2022-12-14T08:20

экономика

сша

европа

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schlumberger

санкции в отношении россии

сланцевая нефть

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вашингтон обещает Европе все больше нефти и газа. Надежда прежде всего на сланцевые компании. Однако те уже не могут увеличивать добычу. Бурить новые скважины очень затратно, а истощаются они быстро. При этом инвесторы резко охладели к сланцевикам, не дождавшись обещанной прибыли. Эксперты ожидают рекордное падение производства.Обросли долгамиПо нефтегазовой отрасли США сильно ударила пандемия. В 2020-м обанкротились полторы сотни предприятий. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Пострадали в первую очередь сланцевики, которые еще до ковида влезли в долги, — в условиях острой нехватки инвестиций.Судя по всему, прогнозы сбываются. Критически не хватает денег. Операторам надо бурить скважины — это колоссальные затраты. Но устав от нерентабельных проектов, инвесторы теряют к сланцевикам интерес.Инвесторы разочарованыПик инвестиций пришелся на 2010-2014 годы — вложили порядка 125 миллиардов долларов. Однако итоги "сланцевой десятилетки" разочаровали инвесторов. Несколько десятков ведущих компаний потратили почти на 200 миллиардов больше, чем заработали. Лишь единицы получали прибыль.Тысячи скважин, пробуренных за последние пять лет, перекачивают куда меньше нефти и газа, чем обещали их собственники.В результате в 2016-м в сектор привлекли всего 56,6 миллиарда долларов, а в 2019-м — 19,4, несмотря на увеличение добычи. Нефтяников накрыла волна банкротств: только в 2020-м разорились почти 50 предприятий.Жить по средствамОт тех, кто остался на плаву, Уолл-стрит потребовала жить по средствам. Надо возвращать инвестиции, а не тратиться на агрессивные стратегии роста.Приходится соблюдать финансовую дисциплину: прибыль уходит на дивиденды акционерам и погашение долгов.В результате добыча увеличивается гораздо медленнее, чем до кризиса 2020-го, и нет никаких предпосылок к изменению ситуации, пишет издание OilPrice.То одно, то другоеЕще один фактор — непоследовательная государственная политика. Администрация Джо Байдена посылает противоречивые сигналы: с одной стороны, обвиняет в высоких ценах на бензин и требует расширить производство, с другой — угрожает поднять налоги на "грязную" энергетику.В условиях рекордной инфляции, разрывов в цепочках поставок, проблем в нормативно-правовой базе cтроить далекоидущие планы по бурению и добыче невозможно.Когда-то сланцевые компании бурно развивались. Теперь топчутся на месте, несмотря на высокие нефтяные котировки и просьбы Белого дома добывать больше, отмечает Wall Street Journal."Просверлят запасы"Мешает и быстрое истощение скважин.На проблему не раз указывали в отрасли. Надо постоянно бурить — но не на что, говорит глава нефтесервисной фирмы Schlumberger Паал Кибсгаард. Инвесторы не желают покупать бумаги тех, кто раздувает бюджеты."В отличие от Саудовской Аравии и России, корректирующих добычу в зависимости от спроса, американские сланцевики реагируют исключительно на цены. Это рынок без мозгов", — уверен глава BP Роберт Дадли.Резкое замедлениеИсполнительный директор Pioneer Скотт Шеффилд с этим согласен: "Давление со стороны инвесторов и ограниченный ресурс скважин означает, что сланцевики не могут бурить, как в былые времена. О росте на 15-20% в год и речи нет. Вы просверлите все до дыр, если продолжите в том же духе".По оценкам Шеффилда, реальный показатель — 2-3% в год, и это при ценах от 70 до 100 долларов за баррель. До пандемии, к слову, было до 30%.Наконец о том, что сланцевая революция завершается, свидетельствует и существенное снижение доли такой нефти в мировой добыче. ОПЕК давно восстановила контроль над рынком и диктует свои условия. В общем, испытывающей "энергетический голод" Европе не стоит рассчитывать на сланцевые ресурсы США, если ОПЕК внезапно сократит производство.

https://ria.ru/20221206/gaz-1836431733.html

https://ria.ru/20190305/1551545736.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/gaz-1827924342.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220915/ssha-1816949833.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, сша, европа, опек, fitch ratings, schlumberger, санкции в отношении россии, сланцевая нефть, сланцевый газ