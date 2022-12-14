https://ria.ru/20221214/sibur-1838726103.html
СИБУР открыл диджитал-экофестиваль ЭКОЧЕЛЛА
СИБУР открыл диджитал-экофестиваль ЭКОЧЕЛЛА - РИА Новости, 14.12.2022
СИБУР открыл диджитал-экофестиваль ЭКОЧЕЛЛА
на котором выступят известные эксперты, представители крупных компаний, будут представлены начинающие предприниматели, разделяющие принципы устойчивого... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:27
2022-12-14T20:27
2022-12-14T20:27
сибур
новости компаний - экономика
новости - экология
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Компания СИБУР запустила в своих социальных сетях диджитал-фестиваль "экологичного человека" ЭКОЧЕЛЛА, на котором выступят известные эксперты, представители крупных компаний, будут представлены начинающие предприниматели, разделяющие принципы устойчивого развития, сообщает компания.Участники фестиваля, который продлится по 19 декабря, обсудят, как в новой реальности оставаться "экочеловеком", где искать для этого мотивацию и почему важно заниматься экологическими вопросами. На ЭКОЧЕЛЛЕ, в частности, организована "сцена" для небольших проектов, продвигающих ценности ответственного потребления и экологичного образа жизни. Всего в фестивале примут участие почти 20 проектов и компаний.Каждый день эксперты и участники фестиваля, хедлайнером которого выступает Тутта Ларсен, будут обсуждать одну из экологическим тем или привычек, которые должны быть присущи "экологичному человеку". Это накопление знаний в области экологии, осознанное потребление, умение продлить жизнь вещам, вторичная переработка и другие.“Новый взгляд на то, как быть экологичным, пронизывает фестиваль, начиная с формата и заканчивая новым, максимально прикладным подходом в трансляции, казалось бы, давно известных истин. На пространстве ЭКОЧЕЛЛЫ мы хотим объединить неравнодушных к экологической теме людей, проекты и компании, для которых устойчивое развитие остается приоритетом, использовать силу соцсетей для создания территории для свободного общения и поиска единомышленников. Поддержать тех, кто уже ведет экологичный образ жизни, а новичкам дать необходимую для старта информацию и мотивацию – в легком и удобном для восприятия формате”, - приводится в сообщении комментарий менеджера по экологическим коммуникациям СИБУРа Анастасии Щербининой.
https://ria.ru/20221201/sibur-1835679323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сибур, новости компаний - экономика, новости - экология
Сибур, Новости компаний - Экономика, Новости - Экология
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Компания СИБУР запустила в своих социальных сетях диджитал-фестиваль "экологичного человека" ЭКОЧЕЛЛА, на котором выступят известные эксперты, представители крупных компаний, будут представлены начинающие предприниматели, разделяющие принципы устойчивого развития, сообщает компания.
Участники фестиваля, который продлится по 19 декабря, обсудят, как в новой реальности оставаться "экочеловеком", где искать для этого мотивацию и почему важно заниматься экологическими вопросами. На ЭКОЧЕЛЛЕ, в частности, организована "сцена" для небольших проектов, продвигающих ценности ответственного потребления и экологичного образа жизни. Всего в фестивале примут участие почти 20 проектов и компаний.
Каждый день эксперты и участники фестиваля, хедлайнером которого выступает Тутта Ларсен, будут обсуждать одну из экологическим тем или привычек, которые должны быть присущи "экологичному человеку". Это накопление знаний в области экологии, осознанное потребление, умение продлить жизнь вещам, вторичная переработка и другие.
“Новый взгляд на то, как быть экологичным, пронизывает фестиваль, начиная с формата и заканчивая новым, максимально прикладным подходом в трансляции, казалось бы, давно известных истин. На пространстве ЭКОЧЕЛЛЫ мы хотим объединить неравнодушных к экологической теме людей, проекты и компании, для которых устойчивое развитие остается приоритетом, использовать силу соцсетей для создания территории для свободного общения и поиска единомышленников. Поддержать тех, кто уже ведет экологичный образ жизни, а новичкам дать необходимую для старта информацию и мотивацию – в легком и удобном для восприятия формате”, - приводится в сообщении комментарий менеджера по экологическим коммуникациям СИБУРа Анастасии Щербининой.