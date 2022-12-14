https://ria.ru/20221214/sibur-1838726103.html

СИБУР открыл диджитал-экофестиваль ЭКОЧЕЛЛА

СИБУР открыл диджитал-экофестиваль ЭКОЧЕЛЛА - РИА Новости, 14.12.2022

СИБУР открыл диджитал-экофестиваль ЭКОЧЕЛЛА

на котором выступят известные эксперты, представители крупных компаний, будут представлены начинающие предприниматели, разделяющие принципы устойчивого... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:27

2022-12-14T20:27

2022-12-14T20:27

сибур

новости компаний - экономика

новости - экология

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Компания СИБУР запустила в своих социальных сетях диджитал-фестиваль "экологичного человека" ЭКОЧЕЛЛА, на котором выступят известные эксперты, представители крупных компаний, будут представлены начинающие предприниматели, разделяющие принципы устойчивого развития, сообщает компания.Участники фестиваля, который продлится по 19 декабря, обсудят, как в новой реальности оставаться "экочеловеком", где искать для этого мотивацию и почему важно заниматься экологическими вопросами. На ЭКОЧЕЛЛЕ, в частности, организована "сцена" для небольших проектов, продвигающих ценности ответственного потребления и экологичного образа жизни. Всего в фестивале примут участие почти 20 проектов и компаний.Каждый день эксперты и участники фестиваля, хедлайнером которого выступает Тутта Ларсен, будут обсуждать одну из экологическим тем или привычек, которые должны быть присущи "экологичному человеку". Это накопление знаний в области экологии, осознанное потребление, умение продлить жизнь вещам, вторичная переработка и другие.“Новый взгляд на то, как быть экологичным, пронизывает фестиваль, начиная с формата и заканчивая новым, максимально прикладным подходом в трансляции, казалось бы, давно известных истин. На пространстве ЭКОЧЕЛЛЫ мы хотим объединить неравнодушных к экологической теме людей, проекты и компании, для которых устойчивое развитие остается приоритетом, использовать силу соцсетей для создания территории для свободного общения и поиска единомышленников. Поддержать тех, кто уже ведет экологичный образ жизни, а новичкам дать необходимую для старта информацию и мотивацию – в легком и удобном для восприятия формате”, - приводится в сообщении комментарий менеджера по экологическим коммуникациям СИБУРа Анастасии Щербининой.

https://ria.ru/20221201/sibur-1835679323.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сибур, новости компаний - экономика, новости - экология