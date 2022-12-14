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Депутат назвал шутку Нилова о ракетах мальчику в Киеве неуместной - РИА Новости, 14.12.2022
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Депутат назвал шутку Нилова о ракетах мальчику в Киеве неуместной
Депутат назвал шутку Нилова о ракетах мальчику в Киеве неуместной - РИА Новости, 14.12.2022
Депутат назвал шутку Нилова о ракетах мальчику в Киеве неуместной
Замглавы комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя высказывания депутата ГД Олега Нилова (СРЗП) о ракетах мальчику Вове в РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:03
2022-12-14T22:03
олег нилов
ярослав нилов
киев
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Замглавы комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя высказывания депутата ГД Олега Нилова (СРЗП) о ракетах мальчику Вове в Киеве, заявил РИА Новости, что его коллега решил "просто пошутить", но шутка вышла неуместной, а дети в любом случае не виноваты.Депутаты Госдумы РФ в среду приняли участие в благотворительной акции "Ёлка желаний". Олег Нилов во время акции сорвал с елки шарик и "прочитал": "Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно". Сам Олег Нилов, заявил РИА Новости, что слова о мальчике из Киева, которому он пообещал подарить ракеты, были шуткой, имелся в виду конкретный "Вовочка" - Зеленский."На видео видно, что писал никакой не мальчик Вова, а Олег Анатольевич (Нилов - ред.) решил просто пошутить, но шутка вышла несмешной и неуместной. В любом случае дети ни в России, ни на Украине ни в чем не виноваты и не несут никакой ответственности в связи с тем, что сейчас происходит между нашими странами", - сказал он.
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олег нилов, ярослав нилов, киев, россия, украина
Олег Нилов, Ярослав Нилов, Киев, Россия, Украина
22:03 14.12.2022
 
Депутат назвал шутку Нилова о ракетах мальчику в Киеве неуместной

В Госдуме назвали шутку депутата Нилова о ракетах мальчику в Киеве неуместной

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Замглавы комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя высказывания депутата ГД Олега Нилова (СРЗП) о ракетах мальчику Вове в Киеве, заявил РИА Новости, что его коллега решил "просто пошутить", но шутка вышла неуместной, а дети в любом случае не виноваты.
Депутаты Госдумы РФ в среду приняли участие в благотворительной акции "Ёлка желаний". Олег Нилов во время акции сорвал с елки шарик и "прочитал": "Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно". Сам Олег Нилов, заявил РИА Новости, что слова о мальчике из Киева, которому он пообещал подарить ракеты, были шуткой, имелся в виду конкретный "Вовочка" - Зеленский.
"На видео видно, что писал никакой не мальчик Вова, а Олег Анатольевич (Нилов - ред.) решил просто пошутить, но шутка вышла несмешной и неуместной. В любом случае дети ни в России, ни на Украине ни в чем не виноваты и не несут никакой ответственности в связи с тем, что сейчас происходит между нашими странами", - сказал он.
Депутат Госдумы Олег Нилов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 20:01
Депутат Госдумы объяснил шутку о ракетах в подарок мальчику из Киева
 
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