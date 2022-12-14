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Депутат назвал шутку Нилова о ракетах мальчику в Киеве неуместной

Депутат назвал шутку Нилова о ракетах мальчику в Киеве неуместной - РИА Новости, 14.12.2022

Депутат назвал шутку Нилова о ракетах мальчику в Киеве неуместной

Замглавы комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя высказывания депутата ГД Олега Нилова (СРЗП) о ракетах мальчику Вове в РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T22:03

2022-12-14T22:03

2022-12-14T22:03

олег нилов

ярослав нилов

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Замглавы комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя высказывания депутата ГД Олега Нилова (СРЗП) о ракетах мальчику Вове в Киеве, заявил РИА Новости, что его коллега решил "просто пошутить", но шутка вышла неуместной, а дети в любом случае не виноваты.Депутаты Госдумы РФ в среду приняли участие в благотворительной акции "Ёлка желаний". Олег Нилов во время акции сорвал с елки шарик и "прочитал": "Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно". Сам Олег Нилов, заявил РИА Новости, что слова о мальчике из Киева, которому он пообещал подарить ракеты, были шуткой, имелся в виду конкретный "Вовочка" - Зеленский."На видео видно, что писал никакой не мальчик Вова, а Олег Анатольевич (Нилов - ред.) решил просто пошутить, но шутка вышла несмешной и неуместной. В любом случае дети ни в России, ни на Украине ни в чем не виноваты и не несут никакой ответственности в связи с тем, что сейчас происходит между нашими странами", - сказал он.

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Евгения Нефедова

олег нилов, ярослав нилов, киев, россия, украина