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Премьер Белоруссии призвал активизировать вступление Минска в ШОС

Премьер Белоруссии призвал активизировать вступление Минска в ШОС - РИА Новости, 14.12.2022

Премьер Белоруссии призвал активизировать вступление Минска в ШОС

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что необходимо активизировать процесс вступления Минска в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:23

2022-12-14T09:23

2022-12-14T09:58

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что необходимо активизировать процесс вступления Минска в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)."В фокусе особого внимания следует держать интеграционную тематику с нашим основным партнером – Россией - и такими интеграционными образованиями, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и так далее. Отстаивать там наши интересы, где уже участвуем, и максимально активизировать процесс вступления в те организации, в отношении которых такие решения приняты. Я имею в виду прежде всего ШОС", - сказал премьер, представляя коллективу белорусского внешнеполитического ведомства нового главу МИД Сергея Алейника.

https://ria.ru/20221209/oborona-1837452261.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, шос