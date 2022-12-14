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Премьер Белоруссии призвал активизировать вступление Минска в ШОС - РИА Новости, 14.12.2022
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Премьер Белоруссии призвал активизировать вступление Минска в ШОС
Премьер Белоруссии призвал активизировать вступление Минска в ШОС - РИА Новости, 14.12.2022
Премьер Белоруссии призвал активизировать вступление Минска в ШОС
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что необходимо активизировать процесс вступления Минска в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:23
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в мире
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шос
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что необходимо активизировать процесс вступления Минска в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)."В фокусе особого внимания следует держать интеграционную тематику с нашим основным партнером – Россией - и такими интеграционными образованиями, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и так далее. Отстаивать там наши интересы, где уже участвуем, и максимально активизировать процесс вступления в те организации, в отношении которых такие решения приняты. Я имею в виду прежде всего ШОС", - сказал премьер, представляя коллективу белорусского внешнеполитического ведомства нового главу МИД Сергея Алейника.
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в мире, белоруссия, шос
В мире, Белоруссия, ШОС
09:23 14.12.2022 (обновлено: 09:58 14.12.2022)
 
Премьер Белоруссии призвал активизировать вступление Минска в ШОС

Премьер Белоруссии заявил, что нужно активизировать вступление Минска в ШОС

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПрохожие на проспекте Независимости в Минске
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что необходимо активизировать процесс вступления Минска в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
"В фокусе особого внимания следует держать интеграционную тематику с нашим основным партнером – Россией - и такими интеграционными образованиями, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и так далее. Отстаивать там наши интересы, где уже участвуем, и максимально активизировать процесс вступления в те организации, в отношении которых такие решения приняты. Я имею в виду прежде всего ШОС", - сказал премьер, представляя коллективу белорусского внешнеполитического ведомства нового главу МИД Сергея Алейника.
Флаги стран ШОС и СНГ - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 12:55
Министры обороны стран ШОС и СНГ подписали коммюнике по итогам встречи
 
В миреБелоруссияШОС
 
 
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