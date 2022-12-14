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Премьер Белоруссии призвал активизировать вступление Минска в ШОС
Премьер Белоруссии призвал активизировать вступление Минска в ШОС - РИА Новости, 14.12.2022
Премьер Белоруссии призвал активизировать вступление Минска в ШОС
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что необходимо активизировать процесс вступления Минска в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:23
2022-12-14T09:23
2022-12-14T09:58
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что необходимо активизировать процесс вступления Минска в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)."В фокусе особого внимания следует держать интеграционную тематику с нашим основным партнером – Россией - и такими интеграционными образованиями, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и так далее. Отстаивать там наши интересы, где уже участвуем, и максимально активизировать процесс вступления в те организации, в отношении которых такие решения приняты. Я имею в виду прежде всего ШОС", - сказал премьер, представляя коллективу белорусского внешнеполитического ведомства нового главу МИД Сергея Алейника.
https://ria.ru/20221209/oborona-1837452261.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, шос
09:23 14.12.2022 (обновлено: 09:58 14.12.2022)
Премьер Белоруссии призвал активизировать вступление Минска в ШОС
Премьер Белоруссии заявил, что нужно активизировать вступление Минска в ШОС