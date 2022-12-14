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В Кишиневе оппозиционеры "Шор" требуют освободить Таубер - РИА Новости, 14.12.2022
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В Кишиневе оппозиционеры "Шор" требуют освободить Таубер
В Кишиневе оппозиционеры "Шор" требуют освободить Таубер - РИА Новости, 14.12.2022
В Кишиневе оппозиционеры "Шор" требуют освободить Таубер
Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в среду здание районного суда Кишинева, где судьи рассматривают запрос прокуроров о продлении... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:27
2022-12-14T17:28
в мире
марина таубер
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юрий кузнецов
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КИШИНЕВ, 14 дек – РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в среду здание районного суда Кишинева, где судьи рассматривают запрос прокуроров о продлении домашнего ареста, вице-председателю политсилы Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости.В Кишиневе партия "Шор" с 18 сентября проводит бессрочную акцию протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Таубер.В среду сторонники партии "Шор" пришли к зданию районного суда, они скандируют антиправительственные лозунги и выступают за прекращение преследования оппозиции. Манифестанты требуют освободить Таубер из-под ареста. Члены политсилы заявляют о политическом характере дела."Всем уже давно понятно, что судят Таубер только за её политическую позицию и как представительницу оппозиционной партии, которую боится президент Майя Санду, партия, которая может организовывать мирные протесты и защищать граждан от произвола властей", - сказал на митинге депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов.Ранее глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее заявил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.
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в мире, марина таубер, майя санду, юрий кузнецов, молдавия, кишинев
В мире, Марина Таубер, Майя Санду, Юрий Кузнецов, Молдавия, Кишинев
17:27 14.12.2022 (обновлено: 17:28 14.12.2022)
 
В Кишиневе оппозиционеры "Шор" требуют освободить Таубер

Сторонники оппозиционной партии "Шор" проводят в Кишиневе акцию, требуя освободить Таубер

© Партия “ШОР”Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в среду здание районного суда Кишинева
Сторонники оппозиционной в Молдавии партии Шор пикетируют в среду здание районного суда Кишинева
© Партия “ШОР”
Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в среду здание районного суда Кишинева
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 дек – РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в среду здание районного суда Кишинева, где судьи рассматривают запрос прокуроров о продлении домашнего ареста, вице-председателю политсилы Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости.
В Кишиневе партия "Шор" с 18 сентября проводит бессрочную акцию протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Таубер.
В среду сторонники партии "Шор" пришли к зданию районного суда, они скандируют антиправительственные лозунги и выступают за прекращение преследования оппозиции. Манифестанты требуют освободить Таубер из-под ареста. Члены политсилы заявляют о политическом характере дела.
"Всем уже давно понятно, что судят Таубер только за её политическую позицию и как представительницу оппозиционной партии, которую боится президент Майя Санду, партия, которая может организовывать мирные протесты и защищать граждан от произвола властей", - сказал на митинге депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов.
Ранее глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее заявил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 22:28
Шор обвинил власти Молдавии в блокировании диалога с Россией
 
В миреМарина ТауберМайя СандуЮрий КузнецовМолдавияКишинев
 
 
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