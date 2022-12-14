https://ria.ru/20221214/shor-1838668983.html

В Кишиневе оппозиционеры "Шор" требуют освободить Таубер

В Кишиневе оппозиционеры "Шор" требуют освободить Таубер - РИА Новости, 14.12.2022

В Кишиневе оппозиционеры "Шор" требуют освободить Таубер

Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в среду здание районного суда Кишинева, где судьи рассматривают запрос прокуроров о продлении... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:27

2022-12-14T17:27

2022-12-14T17:28

в мире

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майя санду

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кишинев

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КИШИНЕВ, 14 дек – РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в среду здание районного суда Кишинева, где судьи рассматривают запрос прокуроров о продлении домашнего ареста, вице-председателю политсилы Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости.В Кишиневе партия "Шор" с 18 сентября проводит бессрочную акцию протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Таубер.В среду сторонники партии "Шор" пришли к зданию районного суда, они скандируют антиправительственные лозунги и выступают за прекращение преследования оппозиции. Манифестанты требуют освободить Таубер из-под ареста. Члены политсилы заявляют о политическом характере дела."Всем уже давно понятно, что судят Таубер только за её политическую позицию и как представительницу оппозиционной партии, которую боится президент Майя Санду, партия, которая может организовывать мирные протесты и защищать граждан от произвола властей", - сказал на митинге депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов.Ранее глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее заявил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.

https://ria.ru/20221213/dialog-1838467013.html

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кишинев

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, марина таубер, майя санду, юрий кузнецов, молдавия, кишинев