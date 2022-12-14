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В России научились предсказывать выживаемость после инфаркта - РИА Новости, 14.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221214/sgu-1838140175.html
В России научились предсказывать выживаемость после инфаркта
В России научились предсказывать выживаемость после инфаркта - РИА Новости, 14.12.2022
В России научились предсказывать выживаемость после инфаркта
Российские ученые внедряют в практическую медицину метод оценки риска повторного инфаркта и прогноза пятилетней выживаемости у пациентов, перенесших инфаркт... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T07:00
2022-12-14T07:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
здоровье
медицина
сердце
россия
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские ученые внедряют в практическую медицину метод оценки риска повторного инфаркта и прогноза пятилетней выживаемости у пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Метод был разработан сотрудниками Саратовского государственного университета (СГУ) и НИИ кардиологии СГМУ им. В.И. Разумовского.Как пояснили в пресс-службе СГУ, исследовательский коллектив физиков и кардиологов изучал особенности динамики показателей вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы у больных острым инфарктом. При этом учитывались параметры вариабельности сердечного ритма (ВСР). В результате анализа были выделены наиболее значимые показатели для прогноза смертности и развития повторных инфарктов.В обсервационное исследование были включены 125 пациентов с острым инфарктом миокарда (42% женщин), в возрасте от 30 до 83 лет. Длительность наблюдения составляла 6 лет. Ученые исследовали контуры нервной регуляции деятельности системы кровообращения. Эти контуры обеспечивают согласованную работу всех элементов организма, в частности, гибкую подстройку частоты пульса и артериального давления под текущие психофизические потребности человека.Ученый пояснил, что в организме функционируют сотни контуров регуляции. Они связаны сложнейшей сетью связей, структура которой слабо изучена. По словам Караваева, на практике могут быть получены лишь несколько косвенных сигналов."Мы установили важное значение индекса, характеризующего силу взаимодействия контуров регуляции ВСР и кровотока в оценке риска летальности", - уточнил он.При этом исследователь добавил, что применительно к оценке пятилетнего фатального риска качество функционального взаимодействия механизмов регуляции отделов сердечно-сосудистой системы у больных ишемической болезнью сердца, перенесших острый инфаркт, уступает по значимости только острой сердечной недостаточности и сопоставимо с таким важным предиктором риска, как нарушенная функция левого желудочка.В настоящее время в рамках программы "Приоритет 2030" ученые СГУ разрабатывают прикладное программное обеспечение, реализующее разработанный подход. Как сообщили в пресс-службе вуза, проектом саратовских ученых уже заинтересовались специалисты НМИЦ Терапии и профилактической медицины (г. Москва), которые считают данную разработку перспективной для решения задач профилактической медицины.
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навигатор абитуриента, университетская наука, здоровье, медицина, сердце, россия, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратовский государственный университет
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Здоровье, Медицина, Сердце, Россия, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Саратовский государственный университет
07:00 14.12.2022
 

В России научились предсказывать выживаемость после инфаркта

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в медиабанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские ученые внедряют в практическую медицину метод оценки риска повторного инфаркта и прогноза пятилетней выживаемости у пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Метод был разработан сотрудниками Саратовского государственного университета (СГУ) и НИИ кардиологии СГМУ им. В.И. Разумовского.
Как пояснили в пресс-службе СГУ, исследовательский коллектив физиков и кардиологов изучал особенности динамики показателей вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы у больных острым инфарктом. При этом учитывались параметры вариабельности сердечного ритма (ВСР). В результате анализа были выделены наиболее значимые показатели для прогноза смертности и развития повторных инфарктов.
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В обсервационное исследование были включены 125 пациентов с острым инфарктом миокарда (42% женщин), в возрасте от 30 до 83 лет. Длительность наблюдения составляла 6 лет. Ученые исследовали контуры нервной регуляции деятельности системы кровообращения. Эти контуры обеспечивают согласованную работу всех элементов организма, в частности, гибкую подстройку частоты пульса и артериального давления под текущие психофизические потребности человека.
"Нами впервые в мире был предложен индекс - суммарный процент фазовой синхронизации S. Он достигает 100% при строго скоординированной работе изучаемых систем. Мы показали возможность расчета этого индекса по сигналам электрокардиограммы и кровенаполнения сосудов пальца, которые можно регистрировать у испытуемого даже в бытовых условиях", - сообщил заведующий кафедрой динамического моделирования и биомедицинской инженерии СГУ Анатолий Караваев.
Ученый пояснил, что в организме функционируют сотни контуров регуляции. Они связаны сложнейшей сетью связей, структура которой слабо изучена. По словам Караваева, на практике могут быть получены лишь несколько косвенных сигналов.
"Мы установили важное значение индекса, характеризующего силу взаимодействия контуров регуляции ВСР и кровотока в оценке риска летальности", - уточнил он.
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При этом исследователь добавил, что применительно к оценке пятилетнего фатального риска качество функционального взаимодействия механизмов регуляции отделов сердечно-сосудистой системы у больных ишемической болезнью сердца, перенесших острый инфаркт, уступает по значимости только острой сердечной недостаточности и сопоставимо с таким важным предиктором риска, как нарушенная функция левого желудочка.
В настоящее время в рамках программы "Приоритет 2030" ученые СГУ разрабатывают прикладное программное обеспечение, реализующее разработанный подход. Как сообщили в пресс-службе вуза, проектом саратовских ученых уже заинтересовались специалисты НМИЦ Терапии и профилактической медицины (г. Москва), которые считают данную разработку перспективной для решения задач профилактической медицины.
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