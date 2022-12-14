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ГД одобрила блокировку сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов - РИА Новости, 14.12.2022
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ГД одобрила блокировку сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов
ГД одобрила блокировку сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов - РИА Новости, 14.12.2022
ГД одобрила блокировку сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении боеприпасов к... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:22
2022-12-14T16:22
общество
технологии
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию."Законопроектом предлагается отнести к запрещенной информации информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, в частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих данную информацию", - указывается в пояснительных материалах.Изменения вносятся в законы о СМИ и об информации, информационных технологиях и о защите информации. Документ внесли в Думу депутаты во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.
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общество, технологии, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Технологии, Вячеслав Володин, Госдума РФ
16:22 14.12.2022
 
ГД одобрила блокировку сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов

ГД приняла в I чтении проект о блокировке сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию.
"Законопроектом предлагается отнести к запрещенной информации информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, в частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих данную информацию", - указывается в пояснительных материалах.
Изменения вносятся в законы о СМИ и об информации, информационных технологиях и о защите информации. Документ внесли в Думу депутаты во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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