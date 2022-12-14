https://ria.ru/20221214/sayty-1838642629.html
ГД одобрила блокировку сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов
ГД одобрила блокировку сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов - РИА Новости, 14.12.2022
ГД одобрила блокировку сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении боеприпасов к... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:22
2022-12-14T16:22
2022-12-14T16:22
общество
технологии
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию."Законопроектом предлагается отнести к запрещенной информации информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, в частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих данную информацию", - указывается в пояснительных материалах.Изменения вносятся в законы о СМИ и об информации, информационных технологиях и о защите информации. Документ внесли в Думу депутаты во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.
https://ria.ru/20221214/diversii-1838630797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Технологии, Вячеслав Володин, Госдума РФ
ГД одобрила блокировку сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов
ГД приняла в I чтении проект о блокировке сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов