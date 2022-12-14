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СМИ: США введут санкции против нескольких членов российского правительства - РИА Новости, 14.12.2022
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СМИ: США введут санкции против нескольких членов российского правительства
СМИ: США введут санкции против нескольких членов российского правительства - РИА Новости, 14.12.2022
СМИ: США введут санкции против нескольких членов российского правительства
В новый список санкций США могут войти несколько членов российского правительства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:34
2022-12-14T19:34
сша
россия
санкции в отношении россии
в мире
санкции
правительство рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В новый список санкций США могут войти несколько членов российского правительства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Несколько членов российского правительства также подпадут под санкции", - пишет газета.О новых ограничительных мерах США в отношении РФ может быть объявлено уже в четверг.
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сша, россия, санкции в отношении россии, в мире, санкции, правительство рф
США, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Санкции, Правительство РФ
19:34 14.12.2022
 
СМИ: США введут санкции против нескольких членов российского правительства

WSJ: в новый список санкций США могут войти несколько членов российского правительства

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В новый список санкций США могут войти несколько членов российского правительства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Несколько членов российского правительства также подпадут под санкции", - пишет газета.
О новых ограничительных мерах США в отношении РФ может быть объявлено уже в четверг.
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 19:23
СМИ: США могут ввести санкции против Потанина и некоторых его компаний
 
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