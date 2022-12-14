https://ria.ru/20221214/sanktsii-1838716810.html
СМИ: США введут санкции против нескольких членов российского правительства
СМИ: США введут санкции против нескольких членов российского правительства - РИА Новости, 14.12.2022
СМИ: США введут санкции против нескольких членов российского правительства
В новый список санкций США могут войти несколько членов российского правительства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:34
2022-12-14T19:34
2022-12-14T19:34
сша
россия
санкции в отношении россии
в мире
санкции
правительство рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В новый список санкций США могут войти несколько членов российского правительства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Несколько членов российского правительства также подпадут под санкции", - пишет газета.О новых ограничительных мерах США в отношении РФ может быть объявлено уже в четверг.
https://ria.ru/20221214/sanktsii-1838713635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, санкции в отношении россии, в мире, санкции, правительство рф
США, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Санкции, Правительство РФ
СМИ: США введут санкции против нескольких членов российского правительства
WSJ: в новый список санкций США могут войти несколько членов российского правительства