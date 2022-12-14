https://ria.ru/20221214/sanktsii-1838716810.html

СМИ: США введут санкции против нескольких членов российского правительства

СМИ: США введут санкции против нескольких членов российского правительства - РИА Новости, 14.12.2022

СМИ: США введут санкции против нескольких членов российского правительства

В новый список санкций США могут войти несколько членов российского правительства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:34

2022-12-14T19:34

2022-12-14T19:34

сша

россия

санкции в отношении россии

в мире

санкции

правительство рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В новый список санкций США могут войти несколько членов российского правительства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Несколько членов российского правительства также подпадут под санкции", - пишет газета.О новых ограничительных мерах США в отношении РФ может быть объявлено уже в четверг.

https://ria.ru/20221214/sanktsii-1838713635.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, санкции в отношении россии, в мире, санкции, правительство рф