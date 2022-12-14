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СМИ: США могут ввести санкции против Потанина и некоторых его компаний - РИА Новости, 14.12.2022
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СМИ: США могут ввести санкции против Потанина и некоторых его компаний
СМИ: США могут ввести санкции против Потанина и некоторых его компаний - РИА Новости, 14.12.2022
СМИ: США могут ввести санкции против Потанина и некоторых его компаний
США могут в четверг объявить о введении санкций против российского бизнесмена, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, а также некоторых... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:23
2022-12-14T22:33
экономика
сша
норильский никель
росбанк
интеррос
в мире
владимир потанин
санкции
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США могут в четверг объявить о введении санкций против российского бизнесмена, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, а также некоторых его компаний, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.Санкции в отношении Потанина затронут холдинг Потанина "Интеррос" и Росбанк, акционером которого является холдинг. Отмечается, что санкции, однако, не коснутся "Норникеля".Кроме того, в Вашингтоне планируют ввести санкционные ограничения и против супруги Потанина Екатерины и принадлежащей ему яхты.В результате обновления акционерной структуры, завершившейся в начале ноября, доля группы "Интеррос" в акционерном капитале Росбанка снизилась до 45%. Тогда 47,5% акций банка было передано Благотворительному фонду Владимира Потанина, остальные 7,5% акций Росбанка были приобретены дочерней банку управляющей компанией "Русфинанс", часть из них будет направлена на мотивационную программу для сотрудников.
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экономика, сша, норильский никель, росбанк, интеррос, в мире, владимир потанин, санкции, санкции в отношении россии, россия
Экономика, США, Норильский никель, Росбанк, Интеррос, В мире, Владимир Потанин, Санкции, Санкции в отношении России, Россия
19:23 14.12.2022 (обновлено: 22:33 14.12.2022)
 
СМИ: США могут ввести санкции против Потанина и некоторых его компаний

WSJ: США могут ввести санкции против главы "Норникеля" Потанина и некоторых его компаний

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления компании "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент, председатель правления компании "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США могут в четверг объявить о введении санкций против российского бизнесмена, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, а также некоторых его компаний, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
Санкции в отношении Потанина затронут холдинг Потанина "Интеррос" и Росбанк, акционером которого является холдинг. Отмечается, что санкции, однако, не коснутся "Норникеля".
Кроме того, в Вашингтоне планируют ввести санкционные ограничения и против супруги Потанина Екатерины и принадлежащей ему яхты.
В результате обновления акционерной структуры, завершившейся в начале ноября, доля группы "Интеррос" в акционерном капитале Росбанка снизилась до 45%. Тогда 47,5% акций банка было передано Благотворительному фонду Владимира Потанина, остальные 7,5% акций Росбанка были приобретены дочерней банку управляющей компанией "Русфинанс", часть из них будет направлена на мотивационную программу для сотрудников.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 20:33
США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
 
ЭкономикаСШАНорильский никельРосбанкИнтерросВ миреВладимир ПотанинСанкцииСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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