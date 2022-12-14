https://ria.ru/20221214/sanktsii-1838713635.html

СМИ: США могут ввести санкции против Потанина и некоторых его компаний

СМИ: США могут ввести санкции против Потанина и некоторых его компаний - РИА Новости, 14.12.2022

СМИ: США могут ввести санкции против Потанина и некоторых его компаний

США могут в четверг объявить о введении санкций против российского бизнесмена, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, а также некоторых... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:23

2022-12-14T19:23

2022-12-14T22:33

экономика

сша

норильский никель

росбанк

интеррос

в мире

владимир потанин

санкции

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США могут в четверг объявить о введении санкций против российского бизнесмена, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, а также некоторых его компаний, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.Санкции в отношении Потанина затронут холдинг Потанина "Интеррос" и Росбанк, акционером которого является холдинг. Отмечается, что санкции, однако, не коснутся "Норникеля".Кроме того, в Вашингтоне планируют ввести санкционные ограничения и против супруги Потанина Екатерины и принадлежащей ему яхты.В результате обновления акционерной структуры, завершившейся в начале ноября, доля группы "Интеррос" в акционерном капитале Росбанка снизилась до 45%. Тогда 47,5% акций банка было передано Благотворительному фонду Владимира Потанина, остальные 7,5% акций Росбанка были приобретены дочерней банку управляющей компанией "Русфинанс", часть из них будет направлена на мотивационную программу для сотрудников.

https://ria.ru/20221213/obvineniya-1838454052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сша, норильский никель, росбанк, интеррос, в мире, владимир потанин, санкции, санкции в отношении россии, россия