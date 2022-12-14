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Новая Зеландия ввела санкции против Ирана - РИА Новости, 14.12.2022
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Новая Зеландия ввела санкции против Ирана
Новая Зеландия ввела санкции против Ирана - РИА Новости, 14.12.2022
Новая Зеландия ввела санкции против Ирана
Новая Зеландия вслед за Великобританией объявила о новых санкциях против трех лиц из Ирана, обвиняя их в якобы поставках вооружений России. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:41
2022-12-14T12:41
в мире
иран
россия
украина
санкции в отношении россии
новая зеландия
санкции
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новая Зеландия вслед за Великобританией объявила о новых санкциях против трех лиц из Ирана, обвиняя их в якобы поставках вооружений России."Новые санкции введены против Ирана за его поставки технологий вооружений России", - говорится в заявлении на сайте главы новозеландского МИД Нанаиа Махуты.Новозеландские власти ввели санкции против причастных, по их мнению, к изготовлению и поставкам дронов России. Речь идет о двух командующих "Стражей исламской революции" - Саиде Агаджани и Амире Али Хаджизаде, а также главе генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммаде Хоссейне Багери. Под санкции попал и производитель беспилотников Shahed Aviation Industries.Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Ранее министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Киев на встрече украинских и иранских экспертов по вопросу дронов не предоставил доказательств использования Россией иранских беспилотников на Украине. Он также добавил, что сотрудничество между Ираном и Россией в военной сфере существует давно, но вновь подтвердил, что страны не взаимодействовали по вопросу беспилотников во время спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20221214/zelandiya-1838483811.html
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в мире, иран, россия, украина, санкции в отношении россии, новая зеландия, санкции
В мире, Иран, Россия, Украина, Санкции в отношении России, Новая Зеландия, Санкции
12:41 14.12.2022
 
Новая Зеландия ввела санкции против Ирана

Новая Зеландия ввела санкции против трех лиц из Ирана, обвинив в поставках оружия России

© Fotolia / Anke van WykФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Fotolia / Anke van Wyk
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новая Зеландия вслед за Великобританией объявила о новых санкциях против трех лиц из Ирана, обвиняя их в якобы поставках вооружений России.
"Новые санкции введены против Ирана за его поставки технологий вооружений России", - говорится в заявлении на сайте главы новозеландского МИД Нанаиа Махуты.
Десять новозеландских долларов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Новая Зеландия предоставит Украине 1,9 миллиона долларов
Новозеландские власти ввели санкции против причастных, по их мнению, к изготовлению и поставкам дронов России. Речь идет о двух командующих "Стражей исламской революции" - Саиде Агаджани и Амире Али Хаджизаде, а также главе генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммаде Хоссейне Багери. Под санкции попал и производитель беспилотников Shahed Aviation Industries.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Ранее министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Киев на встрече украинских и иранских экспертов по вопросу дронов не предоставил доказательств использования Россией иранских беспилотников на Украине. Он также добавил, что сотрудничество между Ираном и Россией в военной сфере существует давно, но вновь подтвердил, что страны не взаимодействовали по вопросу беспилотников во время спецоперации на Украине.
Десять новозеландских долларов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 02:13
Новая Зеландия предоставит Украине 1,9 миллиона долларов
 
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