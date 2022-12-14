https://ria.ru/20221214/sanktsii-1838559713.html

Новая Зеландия ввела санкции против Ирана

Новая Зеландия ввела санкции против Ирана - РИА Новости, 14.12.2022

Новая Зеландия ввела санкции против Ирана

Новая Зеландия вслед за Великобританией объявила о новых санкциях против трех лиц из Ирана, обвиняя их в якобы поставках вооружений России. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:41

2022-12-14T12:41

2022-12-14T12:41

в мире

иран

россия

украина

санкции в отношении россии

новая зеландия

санкции

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новая Зеландия вслед за Великобританией объявила о новых санкциях против трех лиц из Ирана, обвиняя их в якобы поставках вооружений России."Новые санкции введены против Ирана за его поставки технологий вооружений России", - говорится в заявлении на сайте главы новозеландского МИД Нанаиа Махуты.Новозеландские власти ввели санкции против причастных, по их мнению, к изготовлению и поставкам дронов России. Речь идет о двух командующих "Стражей исламской революции" - Саиде Агаджани и Амире Али Хаджизаде, а также главе генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммаде Хоссейне Багери. Под санкции попал и производитель беспилотников Shahed Aviation Industries.Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Ранее министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Киев на встрече украинских и иранских экспертов по вопросу дронов не предоставил доказательств использования Россией иранских беспилотников на Украине. Он также добавил, что сотрудничество между Ираном и Россией в военной сфере существует давно, но вновь подтвердил, что страны не взаимодействовали по вопросу беспилотников во время спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221214/zelandiya-1838483811.html

https://ria.ru/20221214/zelandiya-1838483811.html

иран

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украина

новая зеландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, россия, украина, санкции в отношении россии, новая зеландия, санкции