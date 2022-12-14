https://ria.ru/20221214/saakashvili-1838596830.html

Саакашвили объявил голодовку

Саакашвили объявил голодовку - РИА Новости, 14.12.2022

Саакашвили объявил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку после того, как пенитенциарная служба Минюста не позволила ему принимать участие в... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:27

2022-12-14T14:27

2022-12-14T14:57

в мире

михаил саакашвили

грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку после того, как пенитенциарная служба Минюста не позволила ему принимать участие в судебном процессе дистанционно, заявил журналистам адвокат Шалва Хачапуридзе."Сегодня мне было отказано в элементарном праве участвовать в собственном судебном процессе. Это является нарушением всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден принять крайнюю форму протеста - голодовку. Конечно же, осознаю все риски с учетом моего сегодняшнего состояния здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии участия в своем судебном процессе хотя бы посредством видеомоста. У всякой насмешки и унижения есть свои границы", - сказано в письме Саакашвили.В среду в горсуде прошло заседание по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили в связи с заключением врачей о состоянии его здоровья. Врачи не разрешили Саакашвили присутствовать в суде по состоянию здоровья. Ожидалось, что политик подключится к судебному процессу в прямом эфире из клиники, где проходит лечение после длительной голодовки в тюрьме. Однако в пенитенциарной службе пояснили, что у них нет соответствующей технической аппаратуры. Соратники бывшего президента уверены, что правительство Грузии делает все для того, чтобы не допустить появления Саакашвили на публике.

https://ria.ru/20221201/saakashvili-1835491496.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, михаил саакашвили, грузия