https://ria.ru/20221214/saakashvili-1838596830.html
Саакашвили объявил голодовку
Саакашвили объявил голодовку - РИА Новости, 14.12.2022
Саакашвили объявил голодовку
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку после того, как пенитенциарная служба Минюста не позволила ему принимать участие в... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:27
2022-12-14T14:27
2022-12-14T14:57
в мире
михаил саакашвили
грузия
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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку после того, как пенитенциарная служба Минюста не позволила ему принимать участие в судебном процессе дистанционно, заявил журналистам адвокат Шалва Хачапуридзе."Сегодня мне было отказано в элементарном праве участвовать в собственном судебном процессе. Это является нарушением всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден принять крайнюю форму протеста - голодовку. Конечно же, осознаю все риски с учетом моего сегодняшнего состояния здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии участия в своем судебном процессе хотя бы посредством видеомоста. У всякой насмешки и унижения есть свои границы", - сказано в письме Саакашвили.В среду в горсуде прошло заседание по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили в связи с заключением врачей о состоянии его здоровья. Врачи не разрешили Саакашвили присутствовать в суде по состоянию здоровья. Ожидалось, что политик подключится к судебному процессу в прямом эфире из клиники, где проходит лечение после длительной голодовки в тюрьме. Однако в пенитенциарной службе пояснили, что у них нет соответствующей технической аппаратуры. Соратники бывшего президента уверены, что правительство Грузии делает все для того, чтобы не допустить появления Саакашвили на публике.
https://ria.ru/20221201/saakashvili-1835491496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил саакашвили, грузия
В мире, Михаил Саакашвили, Грузия
14:27 14.12.2022 (обновлено: 14:57 14.12.2022)
Саакашвили объявил голодовку
Саакашвили объявил голодовку в знак протеста из-за запрета участвовать в суде дистанционно
ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку после того, как пенитенциарная служба Минюста не позволила ему принимать участие в судебном процессе дистанционно, заявил журналистам адвокат Шалва Хачапуридзе.
"То, что сегодня произошло в Тбилисском горсуде, то, что его не подключили дистанционно, даже Сталин такого не делал. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку", - заявил Хачапуридзе журналистам.
"Сегодня мне было отказано в элементарном праве участвовать в собственном судебном процессе. Это является нарушением всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден принять крайнюю форму протеста - голодовку. Конечно же, осознаю все риски с учетом моего сегодняшнего состояния здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии участия в своем судебном процессе хотя бы посредством видеомоста. У всякой насмешки и унижения есть свои границы", - сказано в письме Саакашвили.
В среду в горсуде прошло заседание по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили в связи с заключением врачей о состоянии его здоровья. Врачи не разрешили Саакашвили присутствовать в суде по состоянию здоровья. Ожидалось, что политик подключится к судебному процессу в прямом эфире из клиники, где проходит лечение после длительной голодовки в тюрьме. Однако в пенитенциарной службе пояснили, что у них нет соответствующей технической аппаратуры. Соратники бывшего президента уверены, что правительство Грузии делает все для того, чтобы не допустить появления Саакашвили на публике.