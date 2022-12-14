https://ria.ru/20221214/rossiya-1838549048.html

Россия разрушила планы Запада и привела его в ужас, пишут СМИ

Россия разрушила планы Запада и привела его в ужас, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2022

Россия разрушила планы Запада и привела его в ужас, пишут СМИ

России удалось победить западные страны в экономической войне, приведя этим противника в ужас, пишет обозреватель Роберт Фарли для издания 19FortyFive. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:10

2022-12-14T12:10

2022-12-14T14:39

владимир путин

россия

европа

цены на нефть

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828344017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_39f2fe64c47a7af02d6aab094ccbc9c6.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. России удалось победить западные страны в экономической войне, приведя этим противника в ужас, пишет обозреватель Роберт Фарли для издания 19FortyFive.Он указал, что Москва смогла разрушить финансовую кампанию, которую развязали США и их союзники."Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта", — говорится в публикации. По словам автора статьи, западные санкции не смогли пошатнуть курс рубля, а инфляция в России значительно снизилась с начала спецоперации. "Рубль не рухнул. Действительно, он остается сильным по отношению к большинству иностранных валют. При этом инфляция в России существенно ниже, чем в некоторых западных странах", — указал Фарли. Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

https://ria.ru/20221212/bitva-1837945861.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир путин, россия, европа, цены на нефть, в мире