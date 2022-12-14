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Россия разрушила планы Запада и привела его в ужас, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2022
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Россия разрушила планы Запада и привела его в ужас, пишут СМИ
Россия разрушила планы Запада и привела его в ужас, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2022
Россия разрушила планы Запада и привела его в ужас, пишут СМИ
России удалось победить западные страны в экономической войне, приведя этим противника в ужас, пишет обозреватель Роберт Фарли для издания 19FortyFive. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:10
2022-12-14T14:39
владимир путин
россия
европа
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. России удалось победить западные страны в экономической войне, приведя этим противника в ужас, пишет обозреватель Роберт Фарли для издания 19FortyFive.Он указал, что Москва смогла разрушить финансовую кампанию, которую развязали США и их союзники."Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта", — говорится в публикации. По словам автора статьи, западные санкции не смогли пошатнуть курс рубля, а инфляция в России значительно снизилась с начала спецоперации. "Рубль не рухнул. Действительно, он остается сильным по отношению к большинству иностранных валют. При этом инфляция в России существенно ниже, чем в некоторых западных странах", — указал Фарли. Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html
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владимир путин, россия, европа, цены на нефть, в мире
Владимир Путин, Россия, Европа, Цены на нефть, В мире
12:10 14.12.2022 (обновлено: 14:39 14.12.2022)
 
Россия разрушила планы Запада и привела его в ужас, пишут СМИ

19FortyFive: Россия продолжила поставки ресурсов и победила Запад в экономической войне

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкВид из окна Дома Пашкова на Боровицкую башню и Водовзводную башню московского Кремля
Вид из окна Дома Пашкова на Боровицкую башню и Водовзводную башню московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид из окна Дома Пашкова на Боровицкую башню и Водовзводную башню московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. России удалось победить западные страны в экономической войне, приведя этим противника в ужас, пишет обозреватель Роберт Фарли для издания 19FortyFive.
Он указал, что Москва смогла разрушить финансовую кампанию, которую развязали США и их союзники.
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"Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта", — говорится в публикации.
По словам автора статьи, западные санкции не смогли пошатнуть курс рубля, а инфляция в России значительно снизилась с начала спецоперации.

"Рубль не рухнул. Действительно, он остается сильным по отношению к большинству иностранных валют. При этом инфляция в России существенно ниже, чем в некоторых западных странах", — указал Фарли.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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