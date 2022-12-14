https://ria.ru/20221214/robot-khirurg-1838603350.html

В КНР робот-хирург провел первую операцию по замене коленного сустава

В КНР робот-хирург провел первую операцию по замене коленного сустава - РИА Новости, 14.12.2022

В КНР робот-хирург провел первую операцию по замене коленного сустава

Робот-хирург, разработанный Китаем, успешно провел операцию по замене коленного сустава у пациента. Это стало первым коммерческим применением китайского... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:50

2022-12-14T14:50

2022-12-14T14:50

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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Робот-хирург, разработанный Китаем, успешно провел операцию по замене коленного сустава у пациента. Это стало первым коммерческим применением китайского медицинского робота во время проведения хирургической операции для человека.Под контролем хирургов-ортопедов робот-хирург выполнил замену сустава 73-летнему пациенту в Западно-китайской больнице при Сычуаньском университете, расположенной в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).Чжоу Цзункэ, профессор ортопедии вышеупомянутой больницы, сказал, что пациенту, который страдал от боли в колене более десяти лет, был диагностирован терминальный остеоартрит коленного сустава.Как сказал профессор, врачи ввели данные компьютерной томографии пациента в компьютер для моделирования и отрепетировали хирургические процедуры на компьютере перед операцией с помощью робота.Боль в коленном суставе часто встречается у пожилых людей, особенно у пациентов с остеоартрозом. Робот может помогать хирургам в операциях на людях в соответствии с различными особенностями каждого пациента.

https://ria.ru/20221214/kitay-1838587337.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, медицина