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В КНР робот-хирург провел первую операцию по замене коленного сустава - РИА Новости, 14.12.2022
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https://ria.ru/20221214/robot-khirurg-1838603350.html
В КНР робот-хирург провел первую операцию по замене коленного сустава
В КНР робот-хирург провел первую операцию по замене коленного сустава - РИА Новости, 14.12.2022
В КНР робот-хирург провел первую операцию по замене коленного сустава
Робот-хирург, разработанный Китаем, успешно провел операцию по замене коленного сустава у пациента. Это стало первым коммерческим применением китайского... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:50
2022-12-14T14:50
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китай
медицина
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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Робот-хирург, разработанный Китаем, успешно провел операцию по замене коленного сустава у пациента. Это стало первым коммерческим применением китайского медицинского робота во время проведения хирургической операции для человека.Под контролем хирургов-ортопедов робот-хирург выполнил замену сустава 73-летнему пациенту в Западно-китайской больнице при Сычуаньском университете, расположенной в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).Чжоу Цзункэ, профессор ортопедии вышеупомянутой больницы, сказал, что пациенту, который страдал от боли в колене более десяти лет, был диагностирован терминальный остеоартрит коленного сустава.Как сказал профессор, врачи ввели данные компьютерной томографии пациента в компьютер для моделирования и отрепетировали хирургические процедуры на компьютере перед операцией с помощью робота.Боль в коленном суставе часто встречается у пожилых людей, особенно у пациентов с остеоартрозом. Робот может помогать хирургам в операциях на людях в соответствии с различными особенностями каждого пациента.
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китай, медицина
Россия-Китай: Главное, Китай, Медицина
14:50 14.12.2022
 

В КНР робот-хирург провел первую операцию по замене коленного сустава

© AP Photo / Andy WongРобот-хирург, представленный на конференции роботов в Пекине
Робот-хирург, представленный на конференции роботов в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Andy Wong
Робот-хирург, представленный на конференции роботов в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Робот-хирург, разработанный Китаем, успешно провел операцию по замене коленного сустава у пациента. Это стало первым коммерческим применением китайского медицинского робота во время проведения хирургической операции для человека.
Под контролем хирургов-ортопедов робот-хирург выполнил замену сустава 73-летнему пациенту в Западно-китайской больнице при Сычуаньском университете, расположенной в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).
Сотрудник аптеки обслуживает покупателей в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Чжоу Цзункэ, профессор ортопедии вышеупомянутой больницы, сказал, что пациенту, который страдал от боли в колене более десяти лет, был диагностирован терминальный остеоартрит коленного сустава.
Как сказал профессор, врачи ввели данные компьютерной томографии пациента в компьютер для моделирования и отрепетировали хирургические процедуры на компьютере перед операцией с помощью робота.
"Преимущество роботизированной хирургии заключается в том, что она интеллектуальна и в высокой степени точна в количестве, угле и толщине разреза", -- отметил он.
Боль в коленном суставе часто встречается у пожилых людей, особенно у пациентов с остеоартрозом. Робот может помогать хирургам в операциях на людях в соответствии с различными особенностями каждого пациента.
 
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