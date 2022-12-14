https://ria.ru/20221214/robot-khirurg-1838603350.html
В КНР робот-хирург провел первую операцию по замене коленного сустава
В КНР робот-хирург провел первую операцию по замене коленного сустава - РИА Новости, 14.12.2022
В КНР робот-хирург провел первую операцию по замене коленного сустава
Робот-хирург, разработанный Китаем, успешно провел операцию по замене коленного сустава у пациента. Это стало первым коммерческим применением китайского... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:50
2022-12-14T14:50
2022-12-14T14:50
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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Робот-хирург, разработанный Китаем, успешно провел операцию по замене коленного сустава у пациента. Это стало первым коммерческим применением китайского медицинского робота во время проведения хирургической операции для человека.Под контролем хирургов-ортопедов робот-хирург выполнил замену сустава 73-летнему пациенту в Западно-китайской больнице при Сычуаньском университете, расположенной в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).Чжоу Цзункэ, профессор ортопедии вышеупомянутой больницы, сказал, что пациенту, который страдал от боли в колене более десяти лет, был диагностирован терминальный остеоартрит коленного сустава.Как сказал профессор, врачи ввели данные компьютерной томографии пациента в компьютер для моделирования и отрепетировали хирургические процедуры на компьютере перед операцией с помощью робота.Боль в коленном суставе часто встречается у пожилых людей, особенно у пациентов с остеоартрозом. Робот может помогать хирургам в операциях на людях в соответствии с различными особенностями каждого пациента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, медицина
Россия-Китай: Главное, Китай, Медицина
МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Робот-хирург, разработанный Китаем, успешно провел операцию по замене коленного сустава у пациента. Это стало первым коммерческим применением китайского медицинского робота во время проведения хирургической операции для человека.
Под контролем хирургов-ортопедов робот-хирург выполнил замену сустава 73-летнему пациенту в Западно-китайской больнице при Сычуаньском университете, расположенной в провинции Сычуань
(Юго-Западный Китай).
Чжоу Цзункэ, профессор ортопедии вышеупомянутой больницы, сказал, что пациенту, который страдал от боли в колене более десяти лет, был диагностирован терминальный остеоартрит коленного сустава.
Как сказал профессор, врачи ввели данные компьютерной томографии пациента в компьютер для моделирования и отрепетировали хирургические процедуры на компьютере перед операцией с помощью робота.
"Преимущество роботизированной хирургии заключается в том, что она интеллектуальна и в высокой степени точна в количестве, угле и толщине разреза", -- отметил он.
Боль в коленном суставе часто встречается у пожилых людей, особенно у пациентов с остеоартрозом. Робот может помогать хирургам в операциях на людях в соответствии с различными особенностями каждого пациента.