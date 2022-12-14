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Правительство Перу в связи с протестами ввело в стране режим ЧП
Правительство Перу в связи с протестами ввело в стране режим ЧП - РИА Новости, 14.12.2022
Правительство Перу в связи с протестами ввело в стране режим ЧП
Правительство Перу в связи с непрекращающимися массовыми протестами решило объявить в стране режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней, сообщил министр... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T21:00
2022-12-14T21:00
2022-12-14T21:00
в мире
педро кастильо
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство Перу в связи с непрекращающимися массовыми протестами решило объявить в стране режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней, сообщил министр обороны Альберто Отарола.Протесты в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса."На заседании совета министров было решено объявить 30-дневное чрезвычайное положение в стране. Этой мерой мы стремимся гарантировать порядок, непрерывность экономической деятельности и защиту миллионов семей", - написал министр в Twitter.Как передает агентство Andina, министр также заявил, что режим ЧП вступит в силу через несколько часов, после того как в официальном бюллетене будет опубликован соответствующий указ.Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.
https://ria.ru/20221214/peru-1838568573.html
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в мире, педро кастильо, перу
В мире, Педро Кастильо, Перу
Правительство Перу в связи с протестами ввело в стране режим ЧП
Министр обороны Отарола: в связи с протестами в стране вводится режим ЧП сроком на 30 дней
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Правительство Перу в связи с непрекращающимися массовыми протестами решило объявить в стране режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней, сообщил
министр обороны Альберто Отарола.
Протесты в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо
и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса.
"На заседании совета министров было решено объявить 30-дневное чрезвычайное положение в стране. Этой мерой мы стремимся гарантировать порядок, непрерывность экономической деятельности и защиту миллионов семей", - написал министр в Twitter.
Как передает агентство Andina, министр также заявил, что режим ЧП вступит в силу через несколько часов, после того как в официальном бюллетене будет опубликован соответствующий указ.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.