https://ria.ru/20221214/rezhim-1838730682.html

Правительство Перу в связи с протестами ввело в стране режим ЧП

Правительство Перу в связи с протестами ввело в стране режим ЧП - РИА Новости, 14.12.2022

Правительство Перу в связи с протестами ввело в стране режим ЧП

Правительство Перу в связи с непрекращающимися массовыми протестами решило объявить в стране режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней, сообщил министр... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T21:00

2022-12-14T21:00

2022-12-14T21:00

в мире

педро кастильо

перу

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство Перу в связи с непрекращающимися массовыми протестами решило объявить в стране режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней, сообщил министр обороны Альберто Отарола.Протесты в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса."На заседании совета министров было решено объявить 30-дневное чрезвычайное положение в стране. Этой мерой мы стремимся гарантировать порядок, непрерывность экономической деятельности и защиту миллионов семей", - написал министр в Twitter.Как передает агентство Andina, министр также заявил, что режим ЧП вступит в силу через несколько часов, после того как в официальном бюллетене будет опубликован соответствующий указ.Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.

https://ria.ru/20221214/peru-1838568573.html

https://ria.ru/20221213/krizis-1838473648.html

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в мире, педро кастильо, перу