https://ria.ru/20221214/rets-1838674372.html
РЭЦ открыл пользователям "Моего экспорта" доступ к 24-м онлайн-магазинам
РЭЦ открыл пользователям "Моего экспорта" доступ к 24-м онлайн-магазинам - РИА Новости, 14.12.2022
РЭЦ открыл пользователям "Моего экспорта" доступ к 24-м онлайн-магазинам
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) перезапускает проект по развитию сети национальных магазинов на международных маркетплейсах, сообщила... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:38
2022-12-14T17:38
2022-12-14T17:38
россия-китай: главное
россия
китай
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) перезапускает проект по развитию сети национальных магазинов на международных маркетплейсах, сообщила в среду пресс-служба РЭЦ.В организации напомнили, что работа над развитием сети национальных магазинов на зарубежных маркетплейсах ведется с 2019 года."Чтобы масштабировать созданную модель и увеличить количество доступных экспортерам каналов продаж, РЭЦ переформатировал подходы к развитию проекта, по сути, создав "франшизу" для партнеров, заинтересованных в расширении продаж российской продукции за рубежом по онлайн-каналам. К проекту уже присоединились первые четыре партнера, которые готовы начать работу по размещению продукции Made in Russia в 24 онлайн-магазинах на 15 востребованных зарубежных маркетплейсах", - говорится в сообщении.В РЭЦ также отметили, что в 2023 году планируется вести работу по повышению реальной узнаваемости продукции "Сделано в России" на целевых рынках, а также увеличению прямых продаж."Проект национальных магазинов реализуется в рамках общей программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Попадая на онлайн-полку одного или сразу нескольких национальных магазинов, российский производитель сразу получает эффект от "странового" коллективного продвижения, которое осуществляет РЭЦ. Причем это эффект не эфемерный, а ощутимый на приросте в продажах", – говорит гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, чьи слова приводятся в сообщении.Российские производители могут подать заявку на размещение в одном из национальных магазинов и получить экспертную оценку перспективности выхода на внешние рынки от аккредитованных партнеров РЭЦ через платформу "Мой экспорт".
https://ria.ru/20221208/agropark-1837247951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) перезапускает проект по развитию сети национальных магазинов на международных маркетплейсах, сообщила в среду пресс-служба РЭЦ.
В организации напомнили, что работа над развитием сети национальных магазинов на зарубежных маркетплейсах ведется с 2019 года.
"Чтобы масштабировать созданную модель и увеличить количество доступных экспортерам каналов продаж, РЭЦ переформатировал подходы к развитию проекта, по сути, создав "франшизу" для партнеров, заинтересованных в расширении продаж российской продукции за рубежом по онлайн-каналам. К проекту уже присоединились первые четыре партнера, которые готовы начать работу по размещению продукции Made in Russia в 24 онлайн-магазинах на 15 востребованных зарубежных маркетплейсах", - говорится в сообщении.
В РЭЦ также отметили, что в 2023 году планируется вести работу по повышению реальной узнаваемости продукции "Сделано в России" на целевых рынках, а также увеличению прямых продаж.
"Пользователи платформы "Мой экспорт" смогут разместить свои товары для экспорта в 24 онлайн-магазинах партнеров РЭЦ на 15 маркетплейсах в Китае, Турции, Юго-Восточной Азии и Европе", - добавили в РЭЦ.
"Проект национальных магазинов реализуется в рамках общей программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Попадая на онлайн-полку одного или сразу нескольких национальных магазинов, российский производитель сразу получает эффект от "странового" коллективного продвижения, которое осуществляет РЭЦ. Причем это эффект не эфемерный, а ощутимый на приросте в продажах", – говорит гендиректор РЭЦ Вероника Никишина
, чьи слова приводятся в сообщении.
Российские производители могут подать заявку на размещение в одном из национальных магазинов и получить экспертную оценку перспективности выхода на внешние рынки от аккредитованных партнеров РЭЦ через платформу "Мой экспорт".