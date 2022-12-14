https://ria.ru/20221214/rets-1838674372.html

РЭЦ открыл пользователям "Моего экспорта" доступ к 24-м онлайн-магазинам

РЭЦ открыл пользователям "Моего экспорта" доступ к 24-м онлайн-магазинам - РИА Новости, 14.12.2022

РЭЦ открыл пользователям "Моего экспорта" доступ к 24-м онлайн-магазинам

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) перезапускает проект по развитию сети национальных магазинов на международных маркетплейсах, сообщила... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:38

2022-12-14T17:38

2022-12-14T17:38

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россия

китай

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) перезапускает проект по развитию сети национальных магазинов на международных маркетплейсах, сообщила в среду пресс-служба РЭЦ.В организации напомнили, что работа над развитием сети национальных магазинов на зарубежных маркетплейсах ведется с 2019 года."Чтобы масштабировать созданную модель и увеличить количество доступных экспортерам каналов продаж, РЭЦ переформатировал подходы к развитию проекта, по сути, создав "франшизу" для партнеров, заинтересованных в расширении продаж российской продукции за рубежом по онлайн-каналам. К проекту уже присоединились первые четыре партнера, которые готовы начать работу по размещению продукции Made in Russia в 24 онлайн-магазинах на 15 востребованных зарубежных маркетплейсах", - говорится в сообщении.В РЭЦ также отметили, что в 2023 году планируется вести работу по повышению реальной узнаваемости продукции "Сделано в России" на целевых рынках, а также увеличению прямых продаж."Проект национальных магазинов реализуется в рамках общей программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Попадая на онлайн-полку одного или сразу нескольких национальных магазинов, российский производитель сразу получает эффект от "странового" коллективного продвижения, которое осуществляет РЭЦ. Причем это эффект не эфемерный, а ощутимый на приросте в продажах", – говорит гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, чьи слова приводятся в сообщении.Российские производители могут подать заявку на размещение в одном из национальных магазинов и получить экспертную оценку перспективности выхода на внешние рынки от аккредитованных партнеров РЭЦ через платформу "Мой экспорт".

https://ria.ru/20221208/agropark-1837247951.html

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Артем Смирнов

россия, китай, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)