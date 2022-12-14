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В Греции предложили создать альянс с Польшей для требования репараций с ФРГ - РИА Новости, 14.12.2022
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В Греции предложили создать альянс с Польшей для требования репараций с ФРГ
В Греции предложили создать альянс с Польшей для требования репараций с ФРГ - РИА Новости, 14.12.2022
В Греции предложили создать альянс с Польшей для требования репараций с ФРГ
Идея альянса Греции и Польши для требования военных репараций с Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, является как никогда актуальной, они... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:30
2022-12-14T17:30
в мире
нотис мариас
греция
польша
германия
европарламент
евросоюз
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АФИНЫ, 14 дек – РИА Новости. Идея альянса Греции и Польши для требования военных репараций с Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, является как никогда актуальной, они должны объединить усилия, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента, председатель партии "Греция – другой путь", профессор институтов ЕС в Критском университете Нотис Мариас.Он напомнил, что 13 декабря исполняется 79 лет со дня резни в Калаврите, совершенной немецкими оккупационными войсками в 1943 году."Греция должна быть на международном уровне в авангарде требований немецких репараций", - заявил Мариас в связи с этим.По его словам, Польша выступила с новой важной инициативой по немецким репарациям. "На этот раз Варшава требует созыва международной конференции по военным репарациям, которые Германия должна выплатить не только Польше, но и другим странам. Конечно, имеется в виду и Греция, поскольку наша страна десятилетиями требует выплаты германских репараций", - сказал политик. По его словам, недавно Польша направила дипломатическую ноту 50 странам по вопросу военных репараций. "Несмотря на то, что Польша только недавно начала требовать компенсацию от Германии, она в течение одного квартала сделала то, что Афины не делали в последние годы", – полагает Мариас.По его словам, Варшава требует от Берлина 1,32 триллиона евро военных репараций, общая сумма долга Германии Греции составляет 269,547 миллиарда евро плюс проценты. Эта сумма не включает в себя требования частных лиц в связи с массовыми убийствами, казнями, инвалидностью и принудительными работами в Греции и в немецких концлагерях и на предприятиях."Официальное инициирование Польшей требования о военных репарациях вновь выдвинуло на первый план вопрос о военных репарациях, которые Германия должна выплатить в связи со зверствами нацистов во время Второй мировой войны. Это событие объективно укрепляет позицию нашей страны в связи с требованием долгов Германии перед Грецией", - сказал Мариас.По его словам, последствия немецкой оккупации Греции были катастрофическими для страны и греческого народа, Греция потеряла из-за немецкой, итальянской и болгарской оккупации 1 миллион 107 тысяч человек. "Несколько лет назад мы обсуждали с польскими депутатами Европарламента необходимость формирования союза между Грецией и Польшей для возмещения германских репараций, а также совместные акции и мероприятия. Как свидетельствуют события, эта идея остается чрезвычайно актуальной и сегодня", - сказал политик.Мариас отметил, что ранее и депутаты российской Государственной Думы поднимали проблему требования военных репараций, которые немцы должны выплатить России. "Это серьезная проблема, и если россияне будут участвовать в такой международной конференции, они выдвинут свои требования", - заключил Мариас.
https://ria.ru/20221210/gaz-1837662641.html
https://ria.ru/20221123/reparatsii-1833638867.html
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в мире, нотис мариас, греция, польша, германия, европарламент, евросоюз
В мире, Нотис Мариас, Греция, Польша, Германия, Европарламент, Евросоюз
17:30 14.12.2022
 
В Греции предложили создать альянс с Польшей для требования репараций с ФРГ

Греческий политик Мариас предложил создать альянс с Польшей для требования репараций с ФРГ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 14 дек – РИА Новости. Идея альянса Греции и Польши для требования военных репараций с Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, является как никогда актуальной, они должны объединить усилия, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента, председатель партии "Греция – другой путь", профессор институтов ЕС в Критском университете Нотис Мариас.
Он напомнил, что 13 декабря исполняется 79 лет со дня резни в Калаврите, совершенной немецкими оккупационными войсками в 1943 году.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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"Греция должна быть на международном уровне в авангарде требований немецких репараций", - заявил Мариас в связи с этим.
По его словам, Польша выступила с новой важной инициативой по немецким репарациям. "На этот раз Варшава требует созыва международной конференции по военным репарациям, которые Германия должна выплатить не только Польше, но и другим странам. Конечно, имеется в виду и Греция, поскольку наша страна десятилетиями требует выплаты германских репараций", - сказал политик. По его словам, недавно Польша направила дипломатическую ноту 50 странам по вопросу военных репараций. "Несмотря на то, что Польша только недавно начала требовать компенсацию от Германии, она в течение одного квартала сделала то, что Афины не делали в последние годы", – полагает Мариас.
По его словам, Варшава требует от Берлина 1,32 триллиона евро военных репараций, общая сумма долга Германии Греции составляет 269,547 миллиарда евро плюс проценты. Эта сумма не включает в себя требования частных лиц в связи с массовыми убийствами, казнями, инвалидностью и принудительными работами в Греции и в немецких концлагерях и на предприятиях.
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Польша направила ноту 50 странам, объясняя право на репарации от Германии
"Официальное инициирование Польшей требования о военных репарациях вновь выдвинуло на первый план вопрос о военных репарациях, которые Германия должна выплатить в связи со зверствами нацистов во время Второй мировой войны. Это событие объективно укрепляет позицию нашей страны в связи с требованием долгов Германии перед Грецией", - сказал Мариас.
По его словам, последствия немецкой оккупации Греции были катастрофическими для страны и греческого народа, Греция потеряла из-за немецкой, итальянской и болгарской оккупации 1 миллион 107 тысяч человек. "Несколько лет назад мы обсуждали с польскими депутатами Европарламента необходимость формирования союза между Грецией и Польшей для возмещения германских репараций, а также совместные акции и мероприятия. Как свидетельствуют события, эта идея остается чрезвычайно актуальной и сегодня", - сказал политик.
Мариас отметил, что ранее и депутаты российской Государственной Думы поднимали проблему требования военных репараций, которые немцы должны выплатить России. "Это серьезная проблема, и если россияне будут участвовать в такой международной конференции, они выдвинут свои требования", - заключил Мариас.
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