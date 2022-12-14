https://ria.ru/20221214/reparatsii-1838671709.html

В Греции предложили создать альянс с Польшей для требования репараций с ФРГ

В Греции предложили создать альянс с Польшей для требования репараций с ФРГ - РИА Новости, 14.12.2022

В Греции предложили создать альянс с Польшей для требования репараций с ФРГ

Идея альянса Греции и Польши для требования военных репараций с Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, является как никогда актуальной, они... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:30

2022-12-14T17:30

2022-12-14T17:30

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АФИНЫ, 14 дек – РИА Новости. Идея альянса Греции и Польши для требования военных репараций с Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, является как никогда актуальной, они должны объединить усилия, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента, председатель партии "Греция – другой путь", профессор институтов ЕС в Критском университете Нотис Мариас.Он напомнил, что 13 декабря исполняется 79 лет со дня резни в Калаврите, совершенной немецкими оккупационными войсками в 1943 году."Греция должна быть на международном уровне в авангарде требований немецких репараций", - заявил Мариас в связи с этим.По его словам, Польша выступила с новой важной инициативой по немецким репарациям. "На этот раз Варшава требует созыва международной конференции по военным репарациям, которые Германия должна выплатить не только Польше, но и другим странам. Конечно, имеется в виду и Греция, поскольку наша страна десятилетиями требует выплаты германских репараций", - сказал политик. По его словам, недавно Польша направила дипломатическую ноту 50 странам по вопросу военных репараций. "Несмотря на то, что Польша только недавно начала требовать компенсацию от Германии, она в течение одного квартала сделала то, что Афины не делали в последние годы", – полагает Мариас.По его словам, Варшава требует от Берлина 1,32 триллиона евро военных репараций, общая сумма долга Германии Греции составляет 269,547 миллиарда евро плюс проценты. Эта сумма не включает в себя требования частных лиц в связи с массовыми убийствами, казнями, инвалидностью и принудительными работами в Греции и в немецких концлагерях и на предприятиях."Официальное инициирование Польшей требования о военных репарациях вновь выдвинуло на первый план вопрос о военных репарациях, которые Германия должна выплатить в связи со зверствами нацистов во время Второй мировой войны. Это событие объективно укрепляет позицию нашей страны в связи с требованием долгов Германии перед Грецией", - сказал Мариас.По его словам, последствия немецкой оккупации Греции были катастрофическими для страны и греческого народа, Греция потеряла из-за немецкой, итальянской и болгарской оккупации 1 миллион 107 тысяч человек. "Несколько лет назад мы обсуждали с польскими депутатами Европарламента необходимость формирования союза между Грецией и Польшей для возмещения германских репараций, а также совместные акции и мероприятия. Как свидетельствуют события, эта идея остается чрезвычайно актуальной и сегодня", - сказал политик.Мариас отметил, что ранее и депутаты российской Государственной Думы поднимали проблему требования военных репараций, которые немцы должны выплатить России. "Это серьезная проблема, и если россияне будут участвовать в такой международной конференции, они выдвинут свои требования", - заключил Мариас.

https://ria.ru/20221210/gaz-1837662641.html

https://ria.ru/20221123/reparatsii-1833638867.html

https://ria.ru/20221214/berbok-1838507095.html

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в мире, нотис мариас, греция, польша, германия, европарламент, евросоюз