https://ria.ru/20221214/raskhody-1838507212.html

Аналитики назвали регионы с самыми бережливыми жителями

Аналитики назвали регионы с самыми бережливыми жителями - РИА Новости, 14.12.2022

Аналитики назвали регионы с самыми бережливыми жителями

Россияне в 2022 году на протяжении двух кварталов сокращали свои расходы, и в третьем квартале на покупку товаров и услуг у граждан уходило в среднем по 36... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:32

2022-12-14T09:32

2022-12-14T09:34

экономика

тюменская область

чукотка

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россияне в 2022 году на протяжении двух кварталов сокращали свои расходы, и в третьем квартале на покупку товаров и услуг у граждан уходило в среднем по 36 тысяч рублей в месяц или 78,2% дохода, подсчитали для РИА Новости аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При этом, по их данным, в Тюменской области траты были больше денежных поступлений, а меньше всех - только треть доходов - расходовали жители Чукотки.Потребительские расходы населения включают в себя траты на приобретение товаров и услуг за наличный и безналичный расчет, в том числе онлайн-покупки. Но в них не учитываются обязательные платежи, например, налоги и проценты по кредиту. Доходы включают заработную плату, доходы от самозанятости и предпринимательской деятельности, социальные выплаты, доходы от собственности и прочие денежные поступления."В России два квартала подряд сокращаются расходы населения. С учетом инфляции потребительские траты снизились во втором квартале на 7% год к году, а в третьем – на 6,4%. Более быстрыми темпами траты населения сокращались только в коронакризисном 2020 году, когда в связи с карантинными ограничениями у людей было меньше возможностей потратить деньги за пределами своего дома. В третьем квартале российское население тратило на приобретение товаров и услуг примерно 78,2% своих доходов – в среднем 36 тысяч рублей в месяц", - подсчитали аналитики.Рейтинг регионовСреди регионов лидером по размеру потребительских расходов относительно доходов стала Тюменская область, жители которой в третьем квартале 2022 года тратили на приобретение товаров и услуг сумму, эквивалентную 104,8% от своих текущих заработков, или 38,9 тысяч в месяц. Это означает, что население расходовало в том числе свои накопления. На втором месте оказалась Кабардино-Балкария, где потребительские траты составили 96,3% от доходов, или 32,2 тысячи рублей.Далее следуют Псковская область (94,8%, или 32,1 тысячи рублей), Хакасия (93,4%, или 27,7 тысячи рублей), Республика Алтай (92,9%, или 25,1 тысячи рублей), Калининградская область (92,6%, или 32,3 тысячи рублей), Дагестан (91,7%, или 32 тысячи рублей), Астраханская область (90,9%, или 26,7 тысячи рублей), Краснодарский край (90,2%, или 50,8 тысячи рублей) и Приморский край (90,1%, или 40,7 тысячи рублей).Самые низкие потребительские расходы по сравнению доходами были у жителей Чукотского автономного округа (33% от доходов, или 36,1 тысячи рублей в месяц), Ненецкого автономного округа (34,8%, или 33,1 тысячи рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (40,1%, или 42,5 тысячи рублей), Магаданской области (55,2%, или 46,3 тысячи рублей), Карачаево-Черкесии (60,7%, или 13,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийского автономного округа (61,2%, или 39,9 тысячи рублей), Калмыкии (61,7%, или 14,9 тысячи рублей), Ингушетии (65,7%, или 13,1 тысячи рублей), Тывы (68,1%, или 14,6 тысячи рублей) и Москвы (68,2%, или 68,5 тысячи рублей).Сберегательная модель поведенияРоссияне стали переходить на сберегательную модель поведения уже с марта, чему способствовали общая ситуация неопределенности и выросшие ставки по вкладам, отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова. С середины весны оборот розничной торговли в реальном выражении начал сокращаться. Осенью он стал ниже прошлогоднего примерно на 10%. Расходы на непродовольственные товары снижались быстрее, чем на продовольствие, поскольку потребители отказывались от непервоочередных трат.При этом в развитых регионах с более обеспеченным населением потребительский спрос сокращался заметнее, чем в целом по стране, обращает внимание Трубникова: люди, располагающие лишними деньгами, предпочитали их отложить. Кроме того, сокращению платежеспособного спроса способствовал отток населения. Длительный отъезд за границу могли позволить себе прежде всего люди, у которых имеются накопления или стабильная удаленная работа.

https://ria.ru/20220325/turtsiya-1779915187.html

https://ria.ru/20220113/rabotniki-1767627281.html

https://ria.ru/20221017/predpriyatiya-1824081417.html

тюменская область

чукотка

россия

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экономика, тюменская область, чукотка, россия