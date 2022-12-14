https://ria.ru/20221214/pvo-1838741962.html
МИД Молдавии призвал власти страны искать возможности, чтобы получить ПВО
МИД Молдавии призвал власти страны искать возможности, чтобы получить ПВО - РИА Новости, 14.12.2022
МИД Молдавии призвал власти страны искать возможности, чтобы получить ПВО
Власти Молдавии должны искать решения, чтобы защитить свое воздушное пространство от любых ракет, заявил вице-премьер, министр иностранных дел страны Нику... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:31
2022-12-14T22:31
2022-12-14T22:31
в мире
молдавия
черное море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824525126_0:69:3397:1979_1920x0_80_0_0_07b82b318fb654bc7154629449f5128f.jpg
КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны искать решения, чтобы защитить свое воздушное пространство от любых ракет, заявил вице-премьер, министр иностранных дел страны Нику Попеску.Ранее пресс-служба минобороны Молдавии сообщила, что 10 октября над республикой пролетели транзитом три ракеты, пущенные с кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Кроме того, дважды на севере республики были обнаружены обломки ракет."Для нас важно иметь возможность перехватить и сбить любую ракету, которая пересекаете наше воздушное пространство, если мы ее не собьем, то эта ракета убьет граждан. Мы должны с грустью признать - это трачено - Молдавии нужна система ПВО, чтобы защитить жизни граждан, мы должны искать возможности для защиты граждан", - заявил Попеску в эфире телеканал Jurnal TV.Ранее представители минобороны заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
https://ria.ru/20221213/moldaviya-1838473503.html
молдавия
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824525126_667:0:3396:2047_1920x0_80_0_0_a1604067b1d2ebb343748c2c2addb847.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, черное море, россия
В мире, Молдавия, Черное море, Россия
МИД Молдавии призвал власти страны искать возможности, чтобы получить ПВО
Глава МИД Молдавии Попеску: страна должна искать возможности, чтобы получить ПВО
КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны искать решения, чтобы защитить свое воздушное пространство от любых ракет, заявил вице-премьер, министр иностранных дел страны Нику Попеску.
Ранее пресс-служба минобороны Молдавии сообщила, что 10 октября над республикой пролетели транзитом три ракеты, пущенные с кораблей в Черном море
. В связи с этим посол РФ
в Кишиневе
Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Кроме того, дважды на севере республики были обнаружены обломки ракет.
"Для нас важно иметь возможность перехватить и сбить любую ракету, которая пересекаете наше воздушное пространство, если мы ее не собьем, то эта ракета убьет граждан. Мы должны с грустью признать - это трачено - Молдавии нужна система ПВО, чтобы защитить жизни граждан, мы должны искать возможности для защиты граждан", - заявил Попеску в эфире телеканал Jurnal TV.
Ранее представители минобороны заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.