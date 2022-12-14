https://ria.ru/20221214/pvo-1838741962.html

МИД Молдавии призвал власти страны искать возможности, чтобы получить ПВО

МИД Молдавии призвал власти страны искать возможности, чтобы получить ПВО - РИА Новости, 14.12.2022

МИД Молдавии призвал власти страны искать возможности, чтобы получить ПВО

Власти Молдавии должны искать решения, чтобы защитить свое воздушное пространство от любых ракет, заявил вице-премьер, министр иностранных дел страны Нику... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T22:31

2022-12-14T22:31

2022-12-14T22:31

в мире

молдавия

черное море

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824525126_0:69:3397:1979_1920x0_80_0_0_07b82b318fb654bc7154629449f5128f.jpg

КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны искать решения, чтобы защитить свое воздушное пространство от любых ракет, заявил вице-премьер, министр иностранных дел страны Нику Попеску.Ранее пресс-служба минобороны Молдавии сообщила, что 10 октября над республикой пролетели транзитом три ракеты, пущенные с кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Кроме того, дважды на севере республики были обнаружены обломки ракет."Для нас важно иметь возможность перехватить и сбить любую ракету, которая пересекаете наше воздушное пространство, если мы ее не собьем, то эта ракета убьет граждан. Мы должны с грустью признать - это трачено - Молдавии нужна система ПВО, чтобы защитить жизни граждан, мы должны искать возможности для защиты граждан", - заявил Попеску в эфире телеканал Jurnal TV.Ранее представители минобороны заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.

https://ria.ru/20221213/moldaviya-1838473503.html

молдавия

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, черное море, россия