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МИД Молдавии призвал власти страны искать возможности, чтобы получить ПВО - РИА Новости, 14.12.2022
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МИД Молдавии призвал власти страны искать возможности, чтобы получить ПВО
МИД Молдавии призвал власти страны искать возможности, чтобы получить ПВО - РИА Новости, 14.12.2022
МИД Молдавии призвал власти страны искать возможности, чтобы получить ПВО
Власти Молдавии должны искать решения, чтобы защитить свое воздушное пространство от любых ракет, заявил вице-премьер, министр иностранных дел страны Нику... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:31
2022-12-14T22:31
в мире
молдавия
черное море
россия
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КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны искать решения, чтобы защитить свое воздушное пространство от любых ракет, заявил вице-премьер, министр иностранных дел страны Нику Попеску.Ранее пресс-служба минобороны Молдавии сообщила, что 10 октября над республикой пролетели транзитом три ракеты, пущенные с кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Кроме того, дважды на севере республики были обнаружены обломки ракет."Для нас важно иметь возможность перехватить и сбить любую ракету, которая пересекаете наше воздушное пространство, если мы ее не собьем, то эта ракета убьет граждан. Мы должны с грустью признать - это трачено - Молдавии нужна система ПВО, чтобы защитить жизни граждан, мы должны искать возможности для защиты граждан", - заявил Попеску в эфире телеканал Jurnal TV.Ранее представители минобороны заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
https://ria.ru/20221213/moldaviya-1838473503.html
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в мире, молдавия, черное море, россия
В мире, Молдавия, Черное море, Россия
22:31 14.12.2022
 
МИД Молдавии призвал власти страны искать возможности, чтобы получить ПВО

Глава МИД Молдавии Попеску: страна должна искать возможности, чтобы получить ПВО

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкПолицейские в Кишиневе
Полицейские в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Полицейские в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны искать решения, чтобы защитить свое воздушное пространство от любых ракет, заявил вице-премьер, министр иностранных дел страны Нику Попеску.
Ранее пресс-служба минобороны Молдавии сообщила, что 10 октября над республикой пролетели транзитом три ракеты, пущенные с кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Кроме того, дважды на севере республики были обнаружены обломки ракет.
"Для нас важно иметь возможность перехватить и сбить любую ракету, которая пересекаете наше воздушное пространство, если мы ее не собьем, то эта ракета убьет граждан. Мы должны с грустью признать - это трачено - Молдавии нужна система ПВО, чтобы защитить жизни граждан, мы должны искать возможности для защиты граждан", - заявил Попеску в эфире телеканал Jurnal TV.
Ранее представители минобороны заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 23:50
Власти Молдавии увеличат военные расходы на защиту воздушного пространства
 
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