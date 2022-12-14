Российская ПВО за сутки уничтожила три украинских беспилотника
Минобороны России: ПВО за сутки уничтожила три беспилотника ВСУ и сбила снаряд HIMARS
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки три украинских беспилотника и сбили снаряд HIMARS, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Переможное, Токмак Запорожской области и Рочевка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2658 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7099 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7599 единиц специальной военной автомобильной техники.