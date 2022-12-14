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Российская ПВО за сутки уничтожила три украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки уничтожила три украинских беспилотника - РИА Новости, 14.12.2022

Российская ПВО за сутки уничтожила три украинских беспилотника

Средства ПВО России уничтожили за сутки три украинских беспилотника и сбили снаряд HIMARS, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:54

2022-12-14T14:54

2022-12-14T14:54

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки три украинских беспилотника и сбили снаряд HIMARS, сообщило в среду Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Переможное, Токмак Запорожской области и Рочевка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2658 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7099 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7599 единиц специальной военной автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф