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Российская ПВО за сутки уничтожила три украинских беспилотника - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/pvo-1838609480.html
Российская ПВО за сутки уничтожила три украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки уничтожила три украинских беспилотника - РИА Новости, 14.12.2022
Российская ПВО за сутки уничтожила три украинских беспилотника
Средства ПВО России уничтожили за сутки три украинских беспилотника и сбили снаряд HIMARS, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:54
2022-12-14T14:54
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки три украинских беспилотника и сбили снаряд HIMARS, сообщило в среду Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Переможное, Токмак Запорожской области и Рочевка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2658 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7099 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7599 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, запорожская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:54 14.12.2022
 
Российская ПВО за сутки уничтожила три украинских беспилотника

Минобороны России: ПВО за сутки уничтожила три беспилотника ВСУ и сбила снаряд HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки три украинских беспилотника и сбили снаряд HIMARS, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Переможное, Токмак Запорожской области и Рочевка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2658 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7099 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7599 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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