https://ria.ru/20221214/putin-1838626632.html
Путин: в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
Путин: в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 14.12.2022
Путин: в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет, чуть ли не на 35% в неделю, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:48
2022-12-14T15:48
2022-12-14T16:29
россия
здоровье - общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет, чуть ли не на 35% в неделю, заявил президент РФ Владимир Путин.Он попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране.
https://ria.ru/20221214/gripp-1838628051.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
15:48 14.12.2022 (обновлено: 16:29 14.12.2022)
Путин: в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
Путин сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России на 30-35 процентов в неделю