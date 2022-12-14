https://ria.ru/20221214/putin-1838626632.html

Путин: в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

Путин: в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 14.12.2022

Путин: в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет, чуть ли не на 35% в неделю, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:48

2022-12-14T15:48

2022-12-14T16:29

россия

здоровье - общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет, чуть ли не на 35% в неделю, заявил президент РФ Владимир Путин.Он попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране.

https://ria.ru/20221214/gripp-1838628051.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, здоровье - общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)