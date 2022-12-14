https://ria.ru/20221214/putin-1838572601.html
Путин до конца года встретится с главами новых регионов
Путин до конца года встретится с главами новых регионов - РИА Новости, 14.12.2022
Путин до конца года встретится с главами новых регионов
У президента России Владимира Путина запланирована встреча с главами новых регионов до конца года, о сроках будет сообщено позже, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:13
2022-12-14T13:13
2022-12-14T13:17
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. У президента России Владимира Путина запланирована встреча с главами новых регионов до конца года, о сроках будет сообщено позже, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Запланирована", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Песков добавил, что дата известна, но Кремль сообщит об этом своевременно.
https://ria.ru/20221214/kavkaz-1838572979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:13 14.12.2022 (обновлено: 13:17 14.12.2022)
Путин до конца года встретится с главами новых регионов
Песков заявил, что встреча Путина с главами новых регионов запланирована до конца года