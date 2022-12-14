https://ria.ru/20221214/putin-1838572601.html

Путин до конца года встретится с главами новых регионов

Путин до конца года встретится с главами новых регионов - РИА Новости, 14.12.2022

Путин до конца года встретится с главами новых регионов

У президента России Владимира Путина запланирована встреча с главами новых регионов до конца года, о сроках будет сообщено позже, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:13

2022-12-14T13:13

2022-12-14T13:17

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. У президента России Владимира Путина запланирована встреча с главами новых регионов до конца года, о сроках будет сообщено позже, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Запланирована", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Песков добавил, что дата известна, но Кремль сообщит об этом своевременно.

https://ria.ru/20221214/kavkaz-1838572979.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, дмитрий песков, владимир путин