Пушков назвал единственный шанс Запада сохранить господство в мире
Сенатор Пушков назвал новый неоколониализм единственным шансом Запада сохранить господство
Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале назвал создание неоколониализма нового типа единственным шансом Запада сохранить свое господство в мире.
Так он прокомментировала публикацию CNBC о том, что Индия к 2030 году может стать третьей экономикой мира, потеснив Японию и Германию.
Так он прокомментировала публикацию CNBC о том, что Индия к 2030 году может стать третьей экономикой мира, потеснив Японию и Германию.
"Так и будет постепенно, медленно, но неуклонно происходить вытеснение центров мощи западного мира с первых позиций в мировой экономике, а потом, позже - и политики", — написал сенатор.
Пушков отметил, что в этих условиях единственный шанс западного мира - это превратить развивающийся мир в "новый Запад", в смысле интеграции его элит и среднего класса в идеологию, масс-культуру и психологическую матрицу Запада.
"По сути, речь идет о неоколониализме нового типа - информационно-идеологическом, при котором Запад будет осуществлять свое господство качественно новым методами", — заключил сенатор.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Пушков отметил, что в этих условиях единственный шанс западного мира - это превратить развивающийся мир в "новый Запад", в смысле интеграции его элит и среднего класса в идеологию, масс-культуру и психологическую матрицу Запада.
"По сути, речь идет о неоколониализме нового типа - информационно-идеологическом, при котором Запад будет осуществлять свое господство качественно новым методами", — заключил сенатор.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.