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Пушков назвал единственный шанс Запада сохранить господство в мире - РИА Новости, 14.12.2022
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Пушков назвал единственный шанс Запада сохранить господство в мире
Пушков назвал единственный шанс Запада сохранить господство в мире - РИА Новости, 14.12.2022
Пушков назвал единственный шанс Запада сохранить господство в мире
Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале назвал создание неоколониализма нового типа единственным шансом Запада сохранить свое господство в мире. Так он... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:57
2022-12-14T15:57
в мире
алексей пушков
япония
германия
индия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале назвал создание неоколониализма нового типа единственным шансом Запада сохранить свое господство в мире. Так он прокомментировала публикацию CNBC о том, что Индия к 2030 году может стать третьей экономикой мира, потеснив Японию и Германию. "Так и будет постепенно, медленно, но неуклонно происходить вытеснение центров мощи западного мира с первых позиций в мировой экономике, а потом, позже - и политики", — написал сенатор. Пушков отметил, что в этих условиях единственный шанс западного мира - это превратить развивающийся мир в "новый Запад", в смысле интеграции его элит и среднего класса в идеологию, масс-культуру и психологическую матрицу Запада. "По сути, речь идет о неоколониализме нового типа - информационно-идеологическом, при котором Запад будет осуществлять свое господство качественно новым методами", — заключил сенатор. Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221214/rossiya-1838549048.html
https://ria.ru/20221214/berbok-1838507095.html
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в мире, алексей пушков, япония, германия, индия
В мире, Алексей Пушков, Япония, Германия, Индия
15:57 14.12.2022
 
Пушков назвал единственный шанс Запада сохранить господство в мире

Сенатор Пушков назвал новый неоколониализм единственным шансом Запада сохранить господство

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале назвал создание неоколониализма нового типа единственным шансом Запада сохранить свое господство в мире.

Так он прокомментировала публикацию CNBC о том, что Индия к 2030 году может стать третьей экономикой мира, потеснив Японию и Германию.
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"Так и будет постепенно, медленно, но неуклонно происходить вытеснение центров мощи западного мира с первых позиций в мировой экономике, а потом, позже - и политики", — написал сенатор.

Пушков отметил, что в этих условиях единственный шанс западного мира - это превратить развивающийся мир в "новый Запад", в смысле интеграции его элит и среднего класса в идеологию, масс-культуру и психологическую матрицу Запада.

"По сути, речь идет о неоколониализме нового типа - информационно-идеологическом, при котором Запад будет осуществлять свое господство качественно новым методами", — заключил сенатор.

Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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