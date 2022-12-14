https://ria.ru/20221214/pushkov-1838629209.html

Пушков назвал единственный шанс Запада сохранить господство в мире

Пушков назвал единственный шанс Запада сохранить господство в мире - РИА Новости, 14.12.2022

Пушков назвал единственный шанс Запада сохранить господство в мире

Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале назвал создание неоколониализма нового типа единственным шансом Запада сохранить свое господство в мире. Так он... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:57

2022-12-14T15:57

2022-12-14T15:57

в мире

алексей пушков

япония

германия

индия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале назвал создание неоколониализма нового типа единственным шансом Запада сохранить свое господство в мире. Так он прокомментировала публикацию CNBC о том, что Индия к 2030 году может стать третьей экономикой мира, потеснив Японию и Германию. "Так и будет постепенно, медленно, но неуклонно происходить вытеснение центров мощи западного мира с первых позиций в мировой экономике, а потом, позже - и политики", — написал сенатор. Пушков отметил, что в этих условиях единственный шанс западного мира - это превратить развивающийся мир в "новый Запад", в смысле интеграции его элит и среднего класса в идеологию, масс-культуру и психологическую матрицу Запада. "По сути, речь идет о неоколониализме нового типа - информационно-идеологическом, при котором Запад будет осуществлять свое господство качественно новым методами", — заключил сенатор. Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838549048.html

https://ria.ru/20221214/berbok-1838507095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, алексей пушков, япония, германия, индия