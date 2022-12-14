https://ria.ru/20221214/psb-1838697367.html

ПСБ и ВООП будут развивать "зеленые" проекты и финансовые инструменты

ПСБ и ВООП будут развивать "зеленые" проекты и финансовые инструменты - РИА Новости, 14.12.2022

ПСБ и ВООП будут развивать "зеленые" проекты и финансовые инструменты

ПСБ и Всероссийское общество охраны природы (ВООП) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития и подписали дорожную карту реализации... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:33

2022-12-14T18:33

2022-12-14T18:33

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. ПСБ и Всероссийское общество охраны природы (ВООП) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития и подписали дорожную карту реализации совместных проектов, сообщает банк.Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в реализации проектов улучшения состояния окружающей среды, организацию совместных мероприятий для повышения уровня экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе, водным и лесным ресурсам. В планах на 2023 год также формирование портфеля проектов для продвижения на добровольном рынке углеродных единиц, разработка программ обучения по повестке устойчивого развития на базе ведущих вузов России, выработка предложений и инициатив по законодательному продвижению проектов устойчивого развития."В течение следующего года ПСБ совместно с ВООП проведет экспертные совещания с финансовыми институтами, биржевыми площадками, с потенциальными инвесторами. Будет создана рабочая группа, определены механизмы привлечения инвестиций в проекты общественной организации, а также возможности использования финансовых инструментов устойчивого развития для реализации совместных программ в экологической, социальной, научно-исследовательской и образовательной сферах", — приводится в сообщении комментарий зампредседателя ПСБ Антона Дроздова.

https://ria.ru/20221214/psb-1838693505.html

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб), новости - экология