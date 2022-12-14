https://ria.ru/20221214/psb-1838693505.html

ПСБ увеличил количество клиентов системы PSB Corporate на 20%

ПСБ увеличил количество клиентов системы PSB Corporate на 20% - РИА Новости, 14.12.2022

ПСБ увеличил количество клиентов системы PSB Corporate на 20%

ПСБ за год увеличил на 20% количество крупных корпоративных клиентов системы дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate благодаря непрерывному... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:20

2022-12-14T18:20

2022-12-14T18:20

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

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ПСБ за год увеличил на 20% количество крупных корпоративных клиентов системы дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate благодаря непрерывному совершенствованию функционала системы и расширению спектра доступных услуг.Система дистанционного обслуживания PSB Corporate стала еще удобнее в части контроля и анализа расходования бюджета по крупным проектам с большим количеством подрядчиков и субподрядчиков. Этому способствовали новые инструменты формирования отчетов и визуализации информации, дистанционного подписания договоров и соглашений, электронное досье клиента. Также к функционалу системы PSB Corporate добавились сервисы по управлению зарплатными проектами, в том числе выплаты в сторонние банки, массовые платежи, размещение онлайн депозитов и электронные банковские гарантии. Совокупность этих услуг и сервисов помогает клиентам ПСБ эффективно и своевременно управлять своими финансами.Директор департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Игорь Рамазанов:"ПСБ оказывает всестороннюю поддержку российским компаниям и предприятиям. Постоянно анализируя потребности корпоративных клиентов, мы ведем непрерывную работу над совершенствованием наших продуктов и услуг, а также улучшаем сервис дистанционного обслуживания. Система PSB Corporate отлично себя зарекомендовала, ею активно пользуется все большее количество клиентов. Одним из наиболее востребованных инструментов PSB Corporate является "Банковское сопровождение контрактов": за этот год количество крупных корпоративных контрактов на дистанционном обслуживании через этот сервис выросло в 3 раза. ПСБ продолжит дальнейшее развитие цифровых каналов дистанционного обслуживания для максимального удобства и эффективности ведения бизнеса клиентов".РекламаПАО "Промсвязьбанк" ; ИНН 7744000912ID 4CQwVszH9pSWLndY9f6

https://ria.ru/20221122/obligatsii-1833358507.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб)