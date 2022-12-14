https://ria.ru/20221214/proverka-1838697766.html

Белорусские военные в ходе проверки соорудили переправу через Неман

Белорусские военные в ходе проверки соорудили переправу через Неман - РИА Новости, 14.12.2022

Белорусские военные в ходе проверки соорудили переправу через Неман

В Белоруссии военные во время внезапной проверки боеготовности армии соорудили переправу через реку Неман, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны в... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:34

2022-12-14T18:34

2022-12-14T19:39

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МИНСК, 14 дек — РИА Новости. В Белоруссии военные во время внезапной проверки боеготовности армии соорудили переправу через реку Неман, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны в Telegram-канале."Военнослужащие понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования оборудовали мостовую переправу через Неман", — говорится в заявлении.Отмечается, что военные инженеры возвели сооружение в кратчайшие сроки в сложных погодных условиях."Уже сегодня по мостовой переправе военнослужащие 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады преодолели реку Неман", — добавили в ведомстве.Накануне пресс-служба Минобороны Белоруссии заявила, что по поручению президента под руководством госсекретариата Совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии.В начале октября Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе с Белоруссией группировку численностью до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.После этого Белоруссия не раз отмечала провокации на границе и усиливала меры безопасности. Лукашенко, со своей стороны, предупреждал, что в случае нападения на республику Минск вместе с Москвой ответит так, что "не только Европа задрожит".

https://ria.ru/20221213/proverka-1838412552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, министерство обороны белоруссии, белоруссия, вооруженные силы республики белоруссия, александр лукашенко