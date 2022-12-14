https://ria.ru/20221214/protest-1838733287.html

Моряки протестуют у здания СБУ в Одессе против задержания лидера ассоциации

Моряки протестуют у здания СБУ в Одессе против задержания лидера ассоциации - РИА Новости, 14.12.2022

Моряки протестуют у здания СБУ в Одессе против задержания лидера ассоциации

В Одессе моряки устроил акцию протеста у здания Службы безопасности Украины из-за задержания лидера ассоциации Кристины Король, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T21:22

2022-12-14T21:22

2022-12-14T23:17

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Одессе моряки устроил акцию протеста у здания Службы безопасности Украины из-за задержания лидера ассоциации Кристины Король, пишет издание "Страна.ua"."Моряки протестуют из-за того, что сегодня утром СБУ задержала лидера ассоциации моряков Украины Кристину Король", — говорится в сообщении.По данным портала "Vgorode.Одесса", Король задержали утром в среду, причины пока неизвестны. Официальных комментариев силовики не предоставили. Отмечается, что лидер ассоциации поддерживала одесских моряков и призывала к открытию границ для них. В ноябре они уже проводили митинг, на котором призывали киевские власти не блокировать выдачу разрешений на работу за рубежом.В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что моряки смогут выезжать за границу, предварительно согласовав отъезд с военкоматом. В частности, это касалось членов экипажей морских и речных судов, а также тех, кто продолжает работу на судах и проходит там практику.

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