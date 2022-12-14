https://ria.ru/20221214/produkty-1838616359.html
Минсельхоз заявил, что цены на продукты находятся под контролем
Минсельхоз заявил, что цены на продукты находятся под контролем - РИА Новости, 14.12.2022
Минсельхоз заявил, что цены на продукты находятся под контролем
Минсельхоз совместно с профильными министерствами продолжает мониторинг ценовой доступности продуктов питания в России, сейчас они относительно стабильны, но... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:19
2022-12-14T15:19
2022-12-14T15:19
общество
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минсельхоз совместно с профильными министерствами продолжает мониторинг ценовой доступности продуктов питания в России, сейчас они относительно стабильны, но при необходимости будут приняты меры, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.По его словам, Минсельхоз продолжает мониторинг вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития. "При необходимости примем дополнительные меры", - заявил министр.Согласно данным Росстата, продовольственные товары (включая алкоголь) подорожали в России в ноябре на 0,4% за месяц и на 11,12% в годовом выражении. При этом общий уровень инфляция составил 0,37% за месяц и 11,98% в годовом выражении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
Минсельхоз заявил, что цены на продукты находятся под контролем
Глава Минсельхоза Патрушев: цены на продукты сейчас стабильны, они находятся под контролем