https://ria.ru/20221214/produkty-1838616359.html

Минсельхоз заявил, что цены на продукты находятся под контролем

Минсельхоз заявил, что цены на продукты находятся под контролем - РИА Новости, 14.12.2022

Минсельхоз заявил, что цены на продукты находятся под контролем

Минсельхоз совместно с профильными министерствами продолжает мониторинг ценовой доступности продуктов питания в России, сейчас они относительно стабильны, но... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:19

2022-12-14T15:19

2022-12-14T15:19

общество

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минсельхоз совместно с профильными министерствами продолжает мониторинг ценовой доступности продуктов питания в России, сейчас они относительно стабильны, но при необходимости будут приняты меры, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.По его словам, Минсельхоз продолжает мониторинг вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития. "При необходимости примем дополнительные меры", - заявил министр.Согласно данным Росстата, продовольственные товары (включая алкоголь) подорожали в России в ноябре на 0,4% за месяц и на 11,12% в годовом выражении. При этом общий уровень инфляция составил 0,37% за месяц и 11,98% в годовом выражении.

https://ria.ru/20221212/raskhody-1837935092.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф