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Минсельхоз заявил, что цены на продукты находятся под контролем - РИА Новости, 14.12.2022
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Минсельхоз заявил, что цены на продукты находятся под контролем
Минсельхоз заявил, что цены на продукты находятся под контролем - РИА Новости, 14.12.2022
Минсельхоз заявил, что цены на продукты находятся под контролем
Минсельхоз совместно с профильными министерствами продолжает мониторинг ценовой доступности продуктов питания в России, сейчас они относительно стабильны, но... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:19
2022-12-14T15:19
общество
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минсельхоз совместно с профильными министерствами продолжает мониторинг ценовой доступности продуктов питания в России, сейчас они относительно стабильны, но при необходимости будут приняты меры, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.По его словам, Минсельхоз продолжает мониторинг вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития. "При необходимости примем дополнительные меры", - заявил министр.Согласно данным Росстата, продовольственные товары (включая алкоголь) подорожали в России в ноябре на 0,4% за месяц и на 11,12% в годовом выражении. При этом общий уровень инфляция составил 0,37% за месяц и 11,98% в годовом выражении.
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общество, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
15:19 14.12.2022
 
Минсельхоз заявил, что цены на продукты находятся под контролем

Глава Минсельхоза Патрушев: цены на продукты сейчас стабильны, они находятся под контролем

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПокупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минсельхоз совместно с профильными министерствами продолжает мониторинг ценовой доступности продуктов питания в России, сейчас они относительно стабильны, но при необходимости будут приняты меры, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"В целом действующий комплекс мер позволяет говорить об относительной стабильности в данном вопросе. Темпы роста цен у нас ниже мировых", - сказал Патрушев на правительственном часе в Госдуме.
По его словам, Минсельхоз продолжает мониторинг вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития. "При необходимости примем дополнительные меры", - заявил министр.
Согласно данным Росстата, продовольственные товары (включая алкоголь) подорожали в России в ноябре на 0,4% за месяц и на 11,12% в годовом выражении. При этом общий уровень инфляция составил 0,37% за месяц и 11,98% в годовом выражении.
Девушка ест мясо и салат - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 00:16
Названы страны Европы, где больше и меньше всего тратят на еду
 
ОбществоРоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФ
 
 
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