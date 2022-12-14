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Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 14.12.2022
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Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 14.12.2022
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве в среду утром достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:19
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москва
общество
евгений тишковец
ярославское шоссе
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в среду утром достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, за сутки в Москве выпала одна четвертая от месячной нормы осадков.Трудности наблюдаются на МКАД, особенно на юге, юго-востоке и северо-западе. В пробках встали многие магистрали на въездах в столицу со стороны области, наибольшие затруднения на Варшавском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте.Затруднения наблюдаются на некоторых участках ТТК, наиболее сильные - от Русаковской эстакады до Беговой улицы. На Садовом кольце есть локальные затруднения, в основном на северном и южном участке внешнего кольца. Бульварное кольцо и центр столицы едет без особых затруднений.
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москва
ярославское шоссе
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москва, общество, евгений тишковец, ярославское шоссе, садовое кольцо (москва)
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Ярославское шоссе, Садовое кольцо (Москва)
09:19 14.12.2022 (обновлено: 09:45 14.12.2022)
 
Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве в среду утром достигли десяти баллов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади
Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в среду утром достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, за сутки в Москве выпала одна четвертая от месячной нормы осадков.
Трудности наблюдаются на МКАД, особенно на юге, юго-востоке и северо-западе. В пробках встали многие магистрали на въездах в столицу со стороны области, наибольшие затруднения на Варшавском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте.
Затруднения наблюдаются на некоторых участках ТТК, наиболее сильные - от Русаковской эстакады до Беговой улицы. На Садовом кольце есть локальные затруднения, в основном на северном и южном участке внешнего кольца. Бульварное кольцо и центр столицы едет без особых затруднений.
Заснеженные машины в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 08:15
Москвичам рассказали о погоде в среду
 
МоскваОбществоЕвгений ТишковецЯрославское шоссеСадовое кольцо (Москва)
 
 
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