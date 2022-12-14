https://ria.ru/20221214/probki-1838505518.html
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 14.12.2022
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве в среду утром достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:19
2022-12-14T09:19
2022-12-14T09:45
москва
общество
евгений тишковец
ярославское шоссе
садовое кольцо (москва)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837877149_0:116:3151:1888_1920x0_80_0_0_6d3061d15cb21ff996d8d6708ae49efd.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в среду утром достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, за сутки в Москве выпала одна четвертая от месячной нормы осадков.Трудности наблюдаются на МКАД, особенно на юге, юго-востоке и северо-западе. В пробках встали многие магистрали на въездах в столицу со стороны области, наибольшие затруднения на Варшавском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте.Затруднения наблюдаются на некоторых участках ТТК, наиболее сильные - от Русаковской эстакады до Беговой улицы. На Садовом кольце есть локальные затруднения, в основном на северном и южном участке внешнего кольца. Бульварное кольцо и центр столицы едет без особых затруднений.
https://ria.ru/20221214/pogoda-1838497541.html
москва
ярославское шоссе
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837877149_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_0b0c835096c9faa496d142c3b2571e10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, евгений тишковец, ярославское шоссе, садовое кольцо (москва)
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Ярославское шоссе, Садовое кольцо (Москва)
09:19 14.12.2022 (обновлено: 09:45 14.12.2022)
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве в среду утром достигли десяти баллов