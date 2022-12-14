https://ria.ru/20221214/probki-1838505518.html

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 14.12.2022

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве в среду утром достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:19

2022-12-14T09:19

2022-12-14T09:45

москва

общество

евгений тишковец

ярославское шоссе

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в среду утром достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, за сутки в Москве выпала одна четвертая от месячной нормы осадков.Трудности наблюдаются на МКАД, особенно на юге, юго-востоке и северо-западе. В пробках встали многие магистрали на въездах в столицу со стороны области, наибольшие затруднения на Варшавском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте.Затруднения наблюдаются на некоторых участках ТТК, наиболее сильные - от Русаковской эстакады до Беговой улицы. На Садовом кольце есть локальные затруднения, в основном на северном и южном участке внешнего кольца. Бульварное кольцо и центр столицы едет без особых затруднений.

https://ria.ru/20221214/pogoda-1838497541.html

москва

ярославское шоссе

садовое кольцо (москва)

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, евгений тишковец, ярославское шоссе, садовое кольцо (москва)