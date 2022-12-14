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Путин привился от гриппа - РИА Новости, 14.12.2022
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Путин привился от гриппа
Путин привился от гриппа - РИА Новости, 14.12.2022
Путин привился от гриппа
Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа. Об этом он сообщил главе Роспотребнадзора Анне Поповой во время совещания с членами правительства. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:01
2022-12-14T22:43
здоровье - общество
владимир путин
грипп
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа. Об этом он сообщил главе Роспотребнадзора Анне Поповой во время совещания с членами правительства."Помните, я несколько дней назад спрашивал, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: "Да, надо сделать". Вот докладываю: вчера сделал", — сказал глава государства, добавив, что с утра в обычном режиме занимался спортом.Кроме того, президент поручил продолжать вакцинацию населения от гриппа, поскольку зима в России длинная, а начало весны зачастую бывает холодным."В основном массовая вакцинация закончилась, все равно нужно внимательно следить за тем, что происходит, и своевременно реагировать", — подытожил Путин.Ранее в среду глава Роспотребнадзора сообщила о завершении массовой вакцинации от гриппа в России, отметив при этом, что прививку можно сделать по назначению врача или по желанию самого пациента.На прошлой неделе Попова заявила, что в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, — А(H1N1). Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах.
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здоровье - общество, владимир путин, грипп, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Грипп, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
16:01 14.12.2022 (обновлено: 22:43 14.12.2022)
 
Путин привился от гриппа

Президент России Владимир Путин заявил, что сделал прививку от гриппа

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа. Об этом он сообщил главе Роспотребнадзора Анне Поповой во время совещания с членами правительства.
"Помните, я несколько дней назад спрашивал, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: "Да, надо сделать". Вот докладываю: вчера сделал", — сказал глава государства, добавив, что с утра в обычном режиме занимался спортом.
Кроме того, президент поручил продолжать вакцинацию населения от гриппа, поскольку зима в России длинная, а начало весны зачастую бывает холодным.
"В основном массовая вакцинация закончилась, все равно нужно внимательно следить за тем, что происходит, и своевременно реагировать", — подытожил Путин.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 11:16
Больше половины россиян сделали прививки от гриппа
Ранее в среду глава Роспотребнадзора сообщила о завершении массовой вакцинации от гриппа в России, отметив при этом, что прививку можно сделать по назначению врача или по желанию самого пациента.
На прошлой неделе Попова заявила, что в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, — А(H1N1). Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах.
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Здоровье - ОбществоВладимир ПутинГриппОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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