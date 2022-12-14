https://ria.ru/20221214/privivka-1838631089.html
Путин привился от гриппа
Путин привился от гриппа - РИА Новости, 14.12.2022
Путин привился от гриппа
Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа. Об этом он сообщил главе Роспотребнадзора Анне Поповой во время совещания с членами правительства. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:01
2022-12-14T16:01
2022-12-14T22:43
здоровье - общество
владимир путин
грипп
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753205712_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_2a9a49e1bdefd7955e92a10ecae7e99b.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа. Об этом он сообщил главе Роспотребнадзора Анне Поповой во время совещания с членами правительства."Помните, я несколько дней назад спрашивал, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: "Да, надо сделать". Вот докладываю: вчера сделал", — сказал глава государства, добавив, что с утра в обычном режиме занимался спортом.Кроме того, президент поручил продолжать вакцинацию населения от гриппа, поскольку зима в России длинная, а начало весны зачастую бывает холодным."В основном массовая вакцинация закончилась, все равно нужно внимательно следить за тем, что происходит, и своевременно реагировать", — подытожил Путин.Ранее в среду глава Роспотребнадзора сообщила о завершении массовой вакцинации от гриппа в России, отметив при этом, что прививку можно сделать по назначению врача или по желанию самого пациента.На прошлой неделе Попова заявила, что в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, — А(H1N1). Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах.
https://ria.ru/20221213/privivki-1838261024.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753205712_57:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_34755f957760cd84418ad66b371ed745.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир путин, грипп, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Грипп, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа. Об этом он сообщил главе Роспотребнадзора Анне Поповой во время совещания с членами правительства.
"Помните, я несколько дней назад спрашивал, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: "Да, надо сделать". Вот докладываю: вчера сделал", — сказал глава государства, добавив, что с утра в обычном режиме занимался спортом.
Кроме того, президент поручил продолжать вакцинацию населения от гриппа, поскольку зима в России длинная, а начало весны зачастую бывает холодным.
"В основном массовая вакцинация закончилась, все равно нужно внимательно следить за тем, что происходит, и своевременно реагировать", — подытожил Путин.
Ранее в среду глава Роспотребнадзора сообщила о завершении массовой вакцинации от гриппа в России, отметив при этом, что прививку можно сделать по назначению врача или по желанию самого пациента.
На прошлой неделе Попова заявила, что в этом году в Россию
пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, — А(H1N1). Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах.