https://ria.ru/20221214/privivka-1838631089.html

Путин привился от гриппа

Путин привился от гриппа - РИА Новости, 14.12.2022

Путин привился от гриппа

Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа. Об этом он сообщил главе Роспотребнадзора Анне Поповой во время совещания с членами правительства. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:01

2022-12-14T16:01

2022-12-14T22:43

здоровье - общество

владимир путин

грипп

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа. Об этом он сообщил главе Роспотребнадзора Анне Поповой во время совещания с членами правительства."Помните, я несколько дней назад спрашивал, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: "Да, надо сделать". Вот докладываю: вчера сделал", — сказал глава государства, добавив, что с утра в обычном режиме занимался спортом.Кроме того, президент поручил продолжать вакцинацию населения от гриппа, поскольку зима в России длинная, а начало весны зачастую бывает холодным."В основном массовая вакцинация закончилась, все равно нужно внимательно следить за тем, что происходит, и своевременно реагировать", — подытожил Путин.Ранее в среду глава Роспотребнадзора сообщила о завершении массовой вакцинации от гриппа в России, отметив при этом, что прививку можно сделать по назначению врача или по желанию самого пациента.На прошлой неделе Попова заявила, что в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, — А(H1N1). Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах.

https://ria.ru/20221213/privivki-1838261024.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, владимир путин, грипп, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия