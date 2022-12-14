https://ria.ru/20221214/prigovor-1838550140.html
В Оренбургской области вынесли приговор полицейским, пытавшим задержанного
В Оренбургской области вынесли приговор полицейским, пытавшим задержанного - РИА Новости, 14.12.2022
В Оренбургской области вынесли приговор полицейским, пытавшим задержанного
Суд в Оренбургской области приговорил трех полицейских, которые пытали задержанного в отделе полиции, к трем с лишним годам колонии каждого, сообщили в СУСК РФ... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:15
2022-12-14T12:15
2022-12-14T12:15
происшествия
оренбургская область
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УФА, 14 дек – РИА Новости. Суд в Оренбургской области приговорил трех полицейских, которые пытали задержанного в отделе полиции, к трем с лишним годам колонии каждого, сообщили в СУСК РФ по региону."Следствием и судом установлено, что трое сотрудников МУ МВД России "Орское" 27 января 2021 года, находясь в помещении участкового пункта полиции, используя наручники, применили психологическое и физическое насилие в отношении лица, задержанного в связи с имевшимся поводом к возбуждению дела об административном правонарушении", - говорится в сообщении.Суд признал правоохранителей виновными по статье УК РФ "превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств", информирует СУСК."Приговором суда фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы на сроки 3 года 6 месяцев, 3 года 4 месяца и 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает следственное управление.В пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области добавили, что осужденные полицейские будут уволены по отрицательным основаниям после вступления в силу решения суда.
https://ria.ru/20210928/pytki-1752179415.html
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оренбургская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
В Оренбургской области вынесли приговор полицейским, пытавшим задержанного
Трое полицейских в Оренбуржье получили больше трех лет колонии за пытки задержанного
УФА, 14 дек – РИА Новости.
Суд в Оренбургской области приговорил трех полицейских, которые пытали задержанного в отделе полиции, к трем с лишним годам колонии каждого, сообщили
в СУСК РФ по региону.
"Следствием и судом установлено, что трое сотрудников МУ МВД России "Орское" 27 января 2021 года, находясь в помещении участкового пункта полиции, используя наручники, применили психологическое и физическое насилие в отношении лица, задержанного в связи с имевшимся поводом к возбуждению дела об административном правонарушении", - говорится в сообщении.
Суд признал правоохранителей виновными по статье УК РФ "превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств", информирует СУСК.
"Приговором суда фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы на сроки 3 года 6 месяцев, 3 года 4 месяца и 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает следственное управление.
В пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области добавили, что осужденные полицейские будут уволены по отрицательным основаниям после вступления в силу решения суда.