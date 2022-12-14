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В Оренбургской области вынесли приговор полицейским, пытавшим задержанного - РИА Новости, 14.12.2022
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В Оренбургской области вынесли приговор полицейским, пытавшим задержанного
В Оренбургской области вынесли приговор полицейским, пытавшим задержанного - РИА Новости, 14.12.2022
В Оренбургской области вынесли приговор полицейским, пытавшим задержанного
Суд в Оренбургской области приговорил трех полицейских, которые пытали задержанного в отделе полиции, к трем с лишним годам колонии каждого, сообщили в СУСК РФ... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:15
2022-12-14T12:15
происшествия
оренбургская область
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УФА, 14 дек – РИА Новости. Суд в Оренбургской области приговорил трех полицейских, которые пытали задержанного в отделе полиции, к трем с лишним годам колонии каждого, сообщили в СУСК РФ по региону."Следствием и судом установлено, что трое сотрудников МУ МВД России "Орское" 27 января 2021 года, находясь в помещении участкового пункта полиции, используя наручники, применили психологическое и физическое насилие в отношении лица, задержанного в связи с имевшимся поводом к возбуждению дела об административном правонарушении", - говорится в сообщении.Суд признал правоохранителей виновными по статье УК РФ "превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств", информирует СУСК."Приговором суда фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы на сроки 3 года 6 месяцев, 3 года 4 месяца и 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает следственное управление.В пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области добавили, что осужденные полицейские будут уволены по отрицательным основаниям после вступления в силу решения суда.
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происшествия, оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
12:15 14.12.2022
 
В Оренбургской области вынесли приговор полицейским, пытавшим задержанного

Трое полицейских в Оренбуржье получили больше трех лет колонии за пытки задержанного

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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УФА, 14 дек – РИА Новости. Суд в Оренбургской области приговорил трех полицейских, которые пытали задержанного в отделе полиции, к трем с лишним годам колонии каждого, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Следствием и судом установлено, что трое сотрудников МУ МВД России "Орское" 27 января 2021 года, находясь в помещении участкового пункта полиции, используя наручники, применили психологическое и физическое насилие в отношении лица, задержанного в связи с имевшимся поводом к возбуждению дела об административном правонарушении", - говорится в сообщении.
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В Оренбурге осудили двоих полицейских за пытки задержанного электрошокером
Суд признал правоохранителей виновными по статье УК РФ "превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств", информирует СУСК.
"Приговором суда фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы на сроки 3 года 6 месяцев, 3 года 4 месяца и 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает следственное управление.
В пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области добавили, что осужденные полицейские будут уволены по отрицательным основаниям после вступления в силу решения суда.
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