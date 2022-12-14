https://ria.ru/20221214/prigovor-1838550140.html

В Оренбургской области вынесли приговор полицейским, пытавшим задержанного

В Оренбургской области вынесли приговор полицейским, пытавшим задержанного - РИА Новости, 14.12.2022

В Оренбургской области вынесли приговор полицейским, пытавшим задержанного

Суд в Оренбургской области приговорил трех полицейских, которые пытали задержанного в отделе полиции, к трем с лишним годам колонии каждого, сообщили в СУСК РФ... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:15

2022-12-14T12:15

2022-12-14T12:15

происшествия

оренбургская область

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УФА, 14 дек – РИА Новости. Суд в Оренбургской области приговорил трех полицейских, которые пытали задержанного в отделе полиции, к трем с лишним годам колонии каждого, сообщили в СУСК РФ по региону."Следствием и судом установлено, что трое сотрудников МУ МВД России "Орское" 27 января 2021 года, находясь в помещении участкового пункта полиции, используя наручники, применили психологическое и физическое насилие в отношении лица, задержанного в связи с имевшимся поводом к возбуждению дела об административном правонарушении", - говорится в сообщении.Суд признал правоохранителей виновными по статье УК РФ "превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств", информирует СУСК."Приговором суда фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы на сроки 3 года 6 месяцев, 3 года 4 месяца и 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает следственное управление.В пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области добавили, что осужденные полицейские будут уволены по отрицательным основаниям после вступления в силу решения суда.

https://ria.ru/20210928/pytki-1752179415.html

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оренбургская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область