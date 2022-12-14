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Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Махачкале

Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Махачкале - РИА Новости, 14.12.2022

Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Махачкале

Тело ребенка обнаружили в квартире при тушении пожара в Махачкале, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:13

2022-12-14T11:13

2022-12-14T11:13

происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Тело ребенка обнаружили в квартире при тушении пожара в Махачкале, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану.Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что пожар произошел в квартире на 4-м этаже 9-этажного одноподъездного многоквартирного дома в городе Махачкале, по улице Заморская, 17 "б". Площадь пожара составила 50 квадратных метров."В 10.34 - ликвидация открытого горения, обнаружено тело ребёнка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221208/podzhog-1837151361.html

махачкала

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Кирилл Волков

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