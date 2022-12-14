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Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Махачкале - РИА Новости, 14.12.2022
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Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Махачкале
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Махачкале - РИА Новости, 14.12.2022
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Махачкале
Тело ребенка обнаружили в квартире при тушении пожара в Махачкале, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:13
2022-12-14T11:13
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гу мчс россии по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Тело ребенка обнаружили в квартире при тушении пожара в Махачкале, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану.Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что пожар произошел в квартире на 4-м этаже 9-этажного одноподъездного многоквартирного дома в городе Махачкале, по улице Заморская, 17 "б". Площадь пожара составила 50 квадратных метров."В 10.34 - ликвидация открытого горения, обнаружено тело ребёнка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221208/podzhog-1837151361.html
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гу мчс россии по республике дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГУ МЧС России по Республике Дагестан
11:13 14.12.2022
 
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Махачкале

Пожарные нашли тело ребенка в сгоревшей квартире в жилом доме в Махачкале

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС во время ликвидации пожара
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Ольга Смольская
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Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Тело ребенка обнаружили в квартире при тушении пожара в Махачкале, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что пожар произошел в квартире на 4-м этаже 9-этажного одноподъездного многоквартирного дома в городе Махачкале, по улице Заморская, 17 "б". Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
"В 10.34 - ликвидация открытого горения, обнаружено тело ребёнка", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 11:37
В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГУ МЧС России по Республике Дагестан
 
 
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