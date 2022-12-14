https://ria.ru/20221214/poteri-1838512184.html

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек и два танка

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек и два танка - РИА Новости, 14.12.2022

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек и два танка

За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики около 65 человек и более двух десятков единиц техники, сообщила... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:17

2022-12-14T10:17

2022-12-14T11:30

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики около 65 человек и более двух десятков единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, артиллерийская установка, 17 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 90 военнослужащих, четыре танка, шесть БТР, три артиллерийских установки, два беспилотника и 15 автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221214/svatovo-1838500670.html

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в мире, технологии, луганская народная республика