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Экс-вице-канцлер Австрии: европейцы не хотят поставок оружия НАТО Киеву - РИА Новости, 14.12.2022
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Экс-вице-канцлер Австрии: европейцы не хотят поставок оружия НАТО Киеву
Экс-вице-канцлер Австрии: европейцы не хотят поставок оружия НАТО Киеву - РИА Новости, 14.12.2022
Экс-вице-канцлер Австрии: европейцы не хотят поставок оружия НАТО Киеву
Европейцы не хотят поставок оружия НАТО Киеву, выступают за скорейшее урегулирование путем переговоров, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:23
2022-12-14T20:25
в мире
хайнц-кристиан штрахе
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
киев
нато
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ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. Европейцы не хотят поставок оружия НАТО Киеву, выступают за скорейшее урегулирование путем переговоров, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе."Граждане ЕС хотят не дальнейшей эскалации конфликта и поставок оружия (странами НАТО и ЕС Киеву - ред.), а, наконец, серьезных и честных мирных инициатив", - заявил он.По словам Штрахе, "благодаря многолетней военной подготовке Украины к военному конфликту с Россией и нынешним дополнительным поставкам вооружений НАТО" ситуация "обостряется, затягивается и может выйти за пределы этого региона"."Вопрос в том, какие интересы преследует нынешняя администрация США при (президенте Джо) Байдене. Хотят ли сохранить конфликт на Украине в долгосрочной перспективе? Готовы ли к дальнейшей эскалации конфликта и есть ли риск распространения этого конфликта и на европейские страны-члены НАТО, возможно, даже с ядерной угрозой и третьей мировой войной на европейском континенте? Остается надеяться только на политические перемены и здравый смысл лиц, принимающих решения", - считает экс-вице-канцлер.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг 15 декабря в 10.00 мск.
https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html
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в мире, хайнц-кристиан штрахе, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, нато, евросоюз
В мире, Хайнц-Кристиан Штрахе, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Киев, НАТО, Евросоюз
16:23 14.12.2022 (обновлено: 20:25 14.12.2022)
 
Экс-вице-канцлер Австрии: европейцы не хотят поставок оружия НАТО Киеву

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: европейцы не хотят поставок оружия НАТО Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБывший вице-канцлер Австрии Хайнс-Кристиан Штрахе
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнс-Кристиан Штрахе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший вице-канцлер Австрии Хайнс-Кристиан Штрахе. Архивное фото
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ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. Европейцы не хотят поставок оружия НАТО Киеву, выступают за скорейшее урегулирование путем переговоров, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.
"Граждане ЕС хотят не дальнейшей эскалации конфликта и поставок оружия (странами НАТО и ЕС Киеву - ред.), а, наконец, серьезных и честных мирных инициатив", - заявил он.
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 08:00
Австрия предупреждает Европу о последствиях
По словам Штрахе, "благодаря многолетней военной подготовке Украины к военному конфликту с Россией и нынешним дополнительным поставкам вооружений НАТО" ситуация "обостряется, затягивается и может выйти за пределы этого региона".
"Вопрос в том, какие интересы преследует нынешняя администрация США при (президенте Джо) Байдене. Хотят ли сохранить конфликт на Украине в долгосрочной перспективе? Готовы ли к дальнейшей эскалации конфликта и есть ли риск распространения этого конфликта и на европейские страны-члены НАТО, возможно, даже с ядерной угрозой и третьей мировой войной на европейском континенте? Остается надеяться только на политические перемены и здравый смысл лиц, принимающих решения", - считает экс-вице-канцлер.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг 15 декабря в 10.00 мск.
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В миреХайнц-Кристиан ШтрахеСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияКиевНАТОЕвросоюз
 
 
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