Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о Санду
Посла России Васнецова вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о Санду
© Sputnik / Miroslav RotariПосол России в Молдавии Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол России в Молдавии Олег Васнецов. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в молдавский МИД для вручения ноты протеста из-за высказываний официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой о президенте Молдавии Майе Санду.
Захарова, комментируя новый молдавский кодекс о выборах, заявила, что Москва призывает Кишинев проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране, нанести ущерб двусторонним отношениям и ущемлять интересы русскоязычного населения Молдавии. Также она допустила, что Санду "врала", когда во время избирательной кампании на пост президента обещала защищать права нацменьшинств.
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"Это агрессивная, неприемлемая риторика. После последних заявлений госпожи Захаровой посол России был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста из-за прямых оскорблений президента Молдавии", - заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску в эфире Jurnal TV.
Это уже третий вызов посла России в МИД Молдавии за последние несколько месяцев, кроме того, в ноябре Кишинев выслал одного из представителей дипмиссии.
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