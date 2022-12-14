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В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 14.12.2022
В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков
За сутки в Москве выпала одна четвёртая от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:45
2022-12-14T08:45
2022-12-14T09:04
общество
москва
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. За сутки в Москве выпала одна четвёртая от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что больше всего снега на юге Подмосковья, в Кашире - 24 миллиметра или около половины всего месячного лимита осадков."Таким образом, сегодняшний день по количеству осадков занял третье место за всю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ для 14 декабря", - добавил метеоролог.Тишковец отметил, что в течение дня осадки будут ослабевать, и основные снегопады закончатся к 14-15 часам - добавится не более 1-2 миллиметров, на дорогах гололедица. Температура воздуха понизилась до своей климатической нормы и сегодня составит минус 3 - минус 5, в предстоящую ночь морозы окрепнут до минус 7 - минус 12.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, московская область (подмосковье), центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос"
08:45 14.12.2022 (обновлено: 09:04 14.12.2022)
В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков
Синоптик "Фобоса" Тишковец: за сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. За сутки в Москве выпала одна четвёртая от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 12 миллиметров осадков, в Тушино и на Балчуге - 14 миллиметров, что составляет 20-25% от всего декабрьского объёма. Высота снежного покрова подросла со вчерашних 5 до примерно 15 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что больше всего снега на юге Подмосковья
, в Кашире
- 24 миллиметра или около половины всего месячного лимита осадков.
"Таким образом, сегодняшний день по количеству осадков занял третье место за всю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ для 14 декабря", - добавил метеоролог.
Тишковец отметил, что в течение дня осадки будут ослабевать, и основные снегопады закончатся к 14-15 часам - добавится не более 1-2 миллиметров, на дорогах гололедица. Температура воздуха понизилась до своей климатической нормы и сегодня составит минус 3 - минус 5, в предстоящую ночь морозы окрепнут до минус 7 - минус 12.