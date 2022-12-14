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В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 14.12.2022

В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпала одна четвёртая от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:45

2022-12-14T08:45

2022-12-14T09:04

общество

москва

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. За сутки в Москве выпала одна четвёртая от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что больше всего снега на юге Подмосковья, в Кашире - 24 миллиметра или около половины всего месячного лимита осадков."Таким образом, сегодняшний день по количеству осадков занял третье место за всю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ для 14 декабря", - добавил метеоролог.Тишковец отметил, что в течение дня осадки будут ослабевать, и основные снегопады закончатся к 14-15 часам - добавится не более 1-2 миллиметров, на дорогах гололедица. Температура воздуха понизилась до своей климатической нормы и сегодня составит минус 3 - минус 5, в предстоящую ночь морозы окрепнут до минус 7 - минус 12.

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, московская область (подмосковье), центр "фобос"