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Депутат Госдумы объяснил шутку о ракетах в подарок мальчику из Киева
Депутат Госдумы объяснил шутку о ракетах в подарок мальчику из Киева - РИА Новости, 14.12.2022
Депутат Госдумы объяснил шутку о ракетах в подарок мальчику из Киева
Депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП), заявил РИА Новости, что слова о мальчике из Киева, которому он пообещал подарить ракеты, были шуткой, имелся в виду... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:01
2022-12-14T20:01
2022-12-14T20:11
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олег нилов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП), заявил РИА Новости, что слова о мальчике из Киева, которому он пообещал подарить ракеты, были шуткой, имелся в виду конкретный "Вовочка" - Зеленский.Депутаты Госдумы РФ в среду приняли участие в благотворительной акции "Ёлка желаний". Нилов во время акции сорвал с елки шарик и "прочитал": "Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно"."Естественно имелся в виду конкретный мальчик Вовочка Зеленский. Только Вовочка Зеленский из Киева просит ему ракет прислать. Это такой экспромт, что есть такой "мальчиш-плохиш", - заявил депутат.По словам Нилова, в рамках акции он подарит смарт-часы девочке из ДНР."Мне попался шарик девочки из ДНР - смарт-часы она загадала желание. Я сказал - конечно, буду в ДНР, в обязательном порядке найду, вручу, поздравлю", - добавил он.
https://ria.ru/20221207/gosperevorot-1837067777.html
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общество, олег нилов, киев, донецкая народная республика, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Общество, Олег Нилов, Киев, Донецкая Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
20:01 14.12.2022 (обновлено: 20:11 14.12.2022)
Депутат Госдумы объяснил шутку о ракетах в подарок мальчику из Киева
Депутат Нилов: в шутке о ракетах в подарок мальчику из Киева подразумевался Зеленский