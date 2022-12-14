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Депутат Госдумы объяснил шутку о ракетах в подарок мальчику из Киева

Депутат Госдумы объяснил шутку о ракетах в подарок мальчику из Киева - РИА Новости, 14.12.2022

Депутат Госдумы объяснил шутку о ракетах в подарок мальчику из Киева

Депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП), заявил РИА Новости, что слова о мальчике из Киева, которому он пообещал подарить ракеты, были шуткой, имелся в виду... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:01

2022-12-14T20:01

2022-12-14T20:11

общество

олег нилов

киев

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП), заявил РИА Новости, что слова о мальчике из Киева, которому он пообещал подарить ракеты, были шуткой, имелся в виду конкретный "Вовочка" - Зеленский.Депутаты Госдумы РФ в среду приняли участие в благотворительной акции "Ёлка желаний". Нилов во время акции сорвал с елки шарик и "прочитал": "Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно"."Естественно имелся в виду конкретный мальчик Вовочка Зеленский. Только Вовочка Зеленский из Киева просит ему ракет прислать. Это такой экспромт, что есть такой "мальчиш-плохиш", - заявил депутат.По словам Нилова, в рамках акции он подарит смарт-часы девочке из ДНР."Мне попался шарик девочки из ДНР - смарт-часы она загадала желание. Я сказал - конечно, буду в ДНР, в обязательном порядке найду, вручу, поздравлю", - добавил он.

https://ria.ru/20221207/gosperevorot-1837067777.html

https://ria.ru/20221112/shutka-1831085047.html

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общество, олег нилов, киев, донецкая народная республика, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр