Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы объяснил шутку о ракетах в подарок мальчику из Киева - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/podarok-1838721783.html
Депутат Госдумы объяснил шутку о ракетах в подарок мальчику из Киева
Депутат Госдумы объяснил шутку о ракетах в подарок мальчику из Киева - РИА Новости, 14.12.2022
Депутат Госдумы объяснил шутку о ракетах в подарок мальчику из Киева
Депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП), заявил РИА Новости, что слова о мальчике из Киева, которому он пообещал подарить ракеты, были шуткой, имелся в виду... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:01
2022-12-14T20:11
общество
олег нилов
киев
донецкая народная республика
россия
госдума рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100757/63/1007576350_0:0:2124:1195_1920x0_80_0_0_920b1326e04d187996fdd79598dd9ea1.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП), заявил РИА Новости, что слова о мальчике из Киева, которому он пообещал подарить ракеты, были шуткой, имелся в виду конкретный "Вовочка" - Зеленский.Депутаты Госдумы РФ в среду приняли участие в благотворительной акции "Ёлка желаний". Нилов во время акции сорвал с елки шарик и "прочитал": "Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно"."Естественно имелся в виду конкретный мальчик Вовочка Зеленский. Только Вовочка Зеленский из Киева просит ему ракет прислать. Это такой экспромт, что есть такой "мальчиш-плохиш", - заявил депутат.По словам Нилова, в рамках акции он подарит смарт-часы девочке из ДНР."Мне попался шарик девочки из ДНР - смарт-часы она загадала желание. Я сказал - конечно, буду в ДНР, в обязательном порядке найду, вручу, поздравлю", - добавил он.
https://ria.ru/20221207/gosperevorot-1837067777.html
https://ria.ru/20221112/shutka-1831085047.html
киев
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100757/63/1007576350_0:0:2124:1593_1920x0_80_0_0_8a42ad2242eea280af1b87f6a3218dc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, олег нилов, киев, донецкая народная республика, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Общество, Олег Нилов, Киев, Донецкая Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
20:01 14.12.2022 (обновлено: 20:11 14.12.2022)
 
Депутат Госдумы объяснил шутку о ракетах в подарок мальчику из Киева

Депутат Нилов: в шутке о ракетах в подарок мальчику из Киева подразумевался Зеленский

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Олег Нилов
Депутат Госдумы Олег Нилов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Депутат Госдумы Олег Нилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП), заявил РИА Новости, что слова о мальчике из Киева, которому он пообещал подарить ракеты, были шуткой, имелся в виду конкретный "Вовочка" - Зеленский.
Депутаты Госдумы РФ в среду приняли участие в благотворительной акции "Ёлка желаний". Нилов во время акции сорвал с елки шарик и "прочитал": "Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 20:11
Медведев пошутил о попытке госпереворота в Германии
"Естественно имелся в виду конкретный мальчик Вовочка Зеленский. Только Вовочка Зеленский из Киева просит ему ракет прислать. Это такой экспромт, что есть такой "мальчиш-плохиш", - заявил депутат.
По словам Нилова, в рамках акции он подарит смарт-часы девочке из ДНР.
"Мне попался шарик девочки из ДНР - смарт-часы она загадала желание. Я сказал - конечно, буду в ДНР, в обязательном порядке найду, вручу, поздравлю", - добавил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 19:22
Захарова пошутила над Байденом, перепутавшим Колумбию и Камбоджу
 
ОбществоОлег НиловКиевДонецкая Народная РеспубликаРоссияГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала