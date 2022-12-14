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Кузбассовцы отправили более 17 тысяч подарков для детей Горловки

Кузбассовцы отправили более 17 тысяч подарков для детей Горловки - РИА Новости, 14.12.2022

Кузбассовцы отправили более 17 тысяч подарков для детей Горловки

Жители Кузбасса отправили более 17 тысяч новогодних подарков для детей Горловки, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:34

2022-12-14T14:34

2022-12-14T14:34

горловка

донбасс

сергей цивилев

кемеровская область

дед мороз

снегурочка

общество

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КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Жители Кузбасса отправили более 17 тысяч новогодних подарков для детей Горловки, сообщает пресс-служба правительства региона."Сегодня из Кузбасса в Донбасс отправилась фура со сладостями для детей Горловки. Подарки закуплены на средства, которые жители региона перечислили на благотворительный счет. К Новому году сундучок с конфетами получат 17 582 ребенка от 3 до 18 лет, которые сейчас проживают в Горловке", – говорится в сообщении.Уточнятся, что грузовик со сладостями прибудет в Горловку через 4-5 дней. Там представители Кузбасса совместно с администрацией города, педагогами и социальными работниками доставят подарки ребятам."Наступает самое сказочное время, когда каждый ребенок хочет верить в чудеса и ждет от Деда Мороза подарков. В роли сказочных новогодних волшебников сегодня - кузбассовцы, которые выделили средства на помощь жителям Горловки, часть денег направлена на сладкие подарки детям. Для них, много месяцев живущих под постоянными обстрелами нацистов, получить маленький новогодний сюрприз - очень важно. Мы стремимся сделать жизнь горловчан более комфортной: в Горловку уехали работать специалисты из Кузбасса, они помогают в восстановлении социальных объектов и жилья, кроме того из Сибири туда отправлена спецтехника и для ремонта транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктур города", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.Отмечается, что заниматься развозкой подарков будут Дед Мороз и Снегурочка.Специальный счет для сбора средств на восстановление Горловки по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей был открыт в июле этого года. В настоящее время сумма добровольных пожертвований составляет почти 34 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221130/podarki-1835186822.html

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Екатерина Зайцева

горловка, донбасс, сергей цивилев, кемеровская область, дед мороз, снегурочка, общество