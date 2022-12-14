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Власти Югры учредили новые почетные звания и знаки для жителей региона - РИА Новости, 14.12.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221214/pochet-1838563526.html
Власти Югры учредили новые почетные звания и знаки для жителей региона
Власти Югры учредили новые почетные звания и знаки для жителей региона - РИА Новости, 14.12.2022
Власти Югры учредили новые почетные звания и знаки для жителей региона
Новые почетные звания и знаки – "Герой Югры" и "Заслуженный труженик Югры" были учреждены в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра для граждан, совершивших... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:53
2022-12-14T12:53
ханты-мансийский автономный округ
борис хохряков
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Новые почетные звания и знаки – "Герой Югры" и "Заслуженный труженик Югры" были учреждены в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра для граждан, совершивших героические и социально значимые поступки, а также много лет трудившихся на благо региона, сообщает окружная дума."Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков подписал постановление о внесении изменений в закон "О наградах и почетных званиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". На территории нашего региона учреждаются знаки автономного округа "Герой Югры" и "Заслуженный труженик Югры", - говорится в сообщении.Уточняется, что знаком "Герой Югры" будут награждать граждан за героические и социально значимые поступки, получившие общественное признание в автономном округе и за его пределами. Знак "Заслуженный труженик Югры" будет присуждаться гражданам за многолетний добросовестный труд, направленный на благополучие и процветание автономного округа, проработавших в Югре 35 и более лет для мужчин, для женщин – 30 и более лет на дату представления к награждению.Отмечается, что закон предусматривает возможность посмертного награждения знаком "За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой".Правом внесения ходатайств о награждении знаком "Герой Югры" наделяются руководители некоммерческих организаций, зарегистрированных в муниципалитетах региона. Главы муниципальных образований наделяются также правом внесения ходатайств о награждении пенсионеров, проживающих в других субъектах России, ранее трудившихся в ХМАО, представленных к награждению знаком "Заслуженный труженик Югры"."Я считаю, что это справедливое, своевременное и важное решение. На территории автономного округа много достойных граждан, которым могут быть присвоены эти звания. Стоит отметить, что практика награждения граждан за многолетний добросовестный труд предусмотрена более чем в 17 субъектах Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова председателя думы Бориса Хохрякова.
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борис хохряков, ханты-мансийский автономный округ, россия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Борис Хохряков, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
12:53 14.12.2022
 
Власти Югры учредили новые почетные звания и знаки для жителей региона

В ХМАО учредили почетные новые звания и знаки — "Герой Югры" и "Заслуженный труженик Югры"

© РИА Новости / Александр ВильфХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Новые почетные звания и знаки – "Герой Югры" и "Заслуженный труженик Югры" были учреждены в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра для граждан, совершивших героические и социально значимые поступки, а также много лет трудившихся на благо региона, сообщает окружная дума.
"Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков подписал постановление о внесении изменений в закон "О наградах и почетных званиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". На территории нашего региона учреждаются знаки автономного округа "Герой Югры" и "Заслуженный труженик Югры", - говорится в сообщении.
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Вчера, 12:36Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Уточняется, что знаком "Герой Югры" будут награждать граждан за героические и социально значимые поступки, получившие общественное признание в автономном округе и за его пределами. Знак "Заслуженный труженик Югры" будет присуждаться гражданам за многолетний добросовестный труд, направленный на благополучие и процветание автономного округа, проработавших в Югре 35 и более лет для мужчин, для женщин – 30 и более лет на дату представления к награждению.
Отмечается, что закон предусматривает возможность посмертного награждения знаком "За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой".
Правом внесения ходатайств о награждении знаком "Герой Югры" наделяются руководители некоммерческих организаций, зарегистрированных в муниципалитетах региона. Главы муниципальных образований наделяются также правом внесения ходатайств о награждении пенсионеров, проживающих в других субъектах России, ранее трудившихся в ХМАО, представленных к награждению знаком "Заслуженный труженик Югры".
"Я считаю, что это справедливое, своевременное и важное решение. На территории автономного округа много достойных граждан, которым могут быть присвоены эти звания. Стоит отметить, что практика награждения граждан за многолетний добросовестный труд предусмотрена более чем в 17 субъектах Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова председателя думы Бориса Хохрякова.
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11 декабря, 14:25Ханты-Мансийский Автономный Округ
Губернатор Югры предложила Индии стать гостем кинофестиваля "Дух огня"
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругБорис ХохряковХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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