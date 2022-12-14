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На сайт Зеленского внесли петицию о непродлении военного положения - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/petitsiya-1838700604.html
На сайт Зеленского внесли петицию о непродлении военного положения
На сайт Зеленского внесли петицию о непродлении военного положения - РИА Новости, 14.12.2022
На сайт Зеленского внесли петицию о непродлении военного положения
Петиция с призывом не продлевать после 19 февраля 2023 года действие военного положения на Украине внесена на сайт офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:51
2022-12-14T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Петиция с призывом не продлевать после 19 февраля 2023 года действие военного положения на Украине внесена на сайт офиса Владимира Зеленского.Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен."После 19 февраля не продлевать дальше военное положение. И уволить военнослужащих с военной службы", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.Петиция зарегистрирована в среду. На данный момент она набрала всего девять голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским.
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838442059.html
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в мире, владимир зеленский, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
18:51 14.12.2022 (обновлено: 21:48 14.12.2022)
 
На сайт Зеленского внесли петицию о непродлении военного положения

На сайт Зеленского внесли петицию с призывом не продлевать военное положение в 2023 году

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Петиция с призывом не продлевать после 19 февраля 2023 года действие военного положения на Украине внесена на сайт офиса Владимира Зеленского.
Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
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"После 19 февраля не продлевать дальше военное положение. И уволить военнослужащих с военной службы", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.
Петиция зарегистрирована в среду. На данный момент она набрала всего девять голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским.
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