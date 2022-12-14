https://ria.ru/20221214/petitsiya-1838700604.html

На сайт Зеленского внесли петицию о непродлении военного положения

На сайт Зеленского внесли петицию о непродлении военного положения - РИА Новости, 14.12.2022

На сайт Зеленского внесли петицию о непродлении военного положения

Петиция с призывом не продлевать после 19 февраля 2023 года действие военного положения на Украине внесена на сайт офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:51

2022-12-14T18:51

2022-12-14T21:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Петиция с призывом не продлевать после 19 февраля 2023 года действие военного положения на Украине внесена на сайт офиса Владимира Зеленского.Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен."После 19 февраля не продлевать дальше военное положение. И уволить военнослужащих с военной службы", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.Петиция зарегистрирована в среду. На данный момент она набрала всего девять голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским.

https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838442059.html

https://ria.ru/20221212/mir-1838207010.html

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в мире, владимир зеленский, украина, верховная рада украины