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Немецкая клиника Charite отменяет операции из-за нехватки персонала - РИА Новости, 14.12.2022
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Немецкая клиника Charite отменяет операции из-за нехватки персонала
Немецкая клиника Charite отменяет операции из-за нехватки персонала - РИА Новости, 14.12.2022
Немецкая клиника Charite отменяет операции из-за нехватки персонала
Немецкая клиника Charite (Шарите) отменяет все запланированные несрочные операции из-за нехватки персонала, сообщила газета Bild со ссылкой на слова... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:25
2022-12-14T19:30
в мире
здоровье - общество
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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Немецкая клиника Charite (Шарите) отменяет все запланированные несрочные операции из-за нехватки персонала, сообщила газета Bild со ссылкой на слова представителя медучреждения.Отмечается, что недавно Charite перевела персонал из других отделений в педиатрию из-за волны инфекций среди маленьких детей, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) человека."Мы продолжаем призывать к ношению масок в помещениях, чтобы сдержать распространение инфекций и тем самым облегчить нагрузку на медицинских работников", - добавил Хегген.Он также отметил, что в клинике сожалеют о таком решении, но хотят сделать так, чтобы неотложные процедуры, в том числе неотложные операции по удалению опухолей, трансплантация, уход за пациентами после инсультов, инфарктов и других чрезвычайных ситуаций, могли проводиться и дальше.
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в мире, здоровье - общество, bild
В мире, Здоровье - Общество, Bild
19:25 14.12.2022 (обновлено: 19:30 14.12.2022)
 
Немецкая клиника Charite отменяет операции из-за нехватки персонала

Bild: немецкая клиника Charite отменяет несрочные операции из-за нехватки персонала

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание клиники "Шарите" в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Немецкая клиника Charite (Шарите) отменяет все запланированные несрочные операции из-за нехватки персонала, сообщила газета Bild со ссылкой на слова представителя медучреждения.
"Charite, начиная со следующего понедельника, будет вынуждена отменить все плановые операции пока до конца года", - цитирует издание представителя клиники Маркуса Хеггена.
Отмечается, что недавно Charite перевела персонал из других отделений в педиатрию из-за волны инфекций среди маленьких детей, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) человека.
"Мы продолжаем призывать к ношению масок в помещениях, чтобы сдержать распространение инфекций и тем самым облегчить нагрузку на медицинских работников", - добавил Хегген.
Он также отметил, что в клинике сожалеют о таком решении, но хотят сделать так, чтобы неотложные процедуры, в том числе неотложные операции по удалению опухолей, трансплантация, уход за пациентами после инсультов, инфарктов и других чрезвычайных ситуаций, могли проводиться и дальше.
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