https://ria.ru/20221214/personal-1838714369.html

Немецкая клиника Charite отменяет операции из-за нехватки персонала

Немецкая клиника Charite отменяет операции из-за нехватки персонала - РИА Новости, 14.12.2022

Немецкая клиника Charite отменяет операции из-за нехватки персонала

Немецкая клиника Charite (Шарите) отменяет все запланированные несрочные операции из-за нехватки персонала, сообщила газета Bild со ссылкой на слова... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:25

2022-12-14T19:25

2022-12-14T19:30

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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Немецкая клиника Charite (Шарите) отменяет все запланированные несрочные операции из-за нехватки персонала, сообщила газета Bild со ссылкой на слова представителя медучреждения.Отмечается, что недавно Charite перевела персонал из других отделений в педиатрию из-за волны инфекций среди маленьких детей, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) человека."Мы продолжаем призывать к ношению масок в помещениях, чтобы сдержать распространение инфекций и тем самым облегчить нагрузку на медицинских работников", - добавил Хегген.Он также отметил, что в клинике сожалеют о таком решении, но хотят сделать так, чтобы неотложные процедуры, в том числе неотложные операции по удалению опухолей, трансплантация, уход за пациентами после инсультов, инфарктов и других чрезвычайных ситуаций, могли проводиться и дальше.

https://ria.ru/20221211/evrosoyuz-1837832716.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, bild