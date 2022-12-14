https://ria.ru/20221214/peremirie-1838574175.html

Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом

Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом - РИА Новости, 14.12.2022

Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом

Никаких предложений по новогоднему перемирию от Киева не поступало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:18

2022-12-14T13:18

2022-12-14T14:38

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Никаких предложений по новогоднему перемирию от Киева не поступало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Песков накануне отметил, что о выводе российских войск из зоны спецоперации на Украине до конца года не может быть и речи.Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина назвал озвученные Владимиром Зеленским "три шага" для наступления мира намерением продолжить боевые действия.Украинский лидер во время обращения к лидерам стран G7 в минувший понедельник предложил передать Киеву современные танки, артиллерию, снаряды, а также более реактивную артиллерию и дальнобойные ракеты.Песков напомнил президенту Украины о вхождении в состав России новых регионов. По его словам, без учета этих реалий урегулирование ситуации невозможно.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.По итогам референдумов, проведенных в конце сентября, в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Вскоре после оглашения результатов президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры с их главами о присоединении новых территорий.

https://ria.ru/20221212/peregovory-1838067185.html

https://ria.ru/20221213/spetsoperatsiya-1838341464.html

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россия, киев, украина, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, владимир зеленский, g7