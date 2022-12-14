Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/peremirie-1838574175.html
Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом
Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом - РИА Новости, 14.12.2022
Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом
Никаких предложений по новогоднему перемирию от Киева не поступало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:18
2022-12-14T14:38
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Никаких предложений по новогоднему перемирию от Киева не поступало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Песков накануне отметил, что о выводе российских войск из зоны спецоперации на Украине до конца года не может быть и речи.Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина назвал озвученные Владимиром Зеленским "три шага" для наступления мира намерением продолжить боевые действия.Украинский лидер во время обращения к лидерам стран G7 в минувший понедельник предложил передать Киеву современные танки, артиллерию, снаряды, а также более реактивную артиллерию и дальнобойные ракеты.Песков напомнил президенту Украины о вхождении в состав России новых регионов. По его словам, без учета этих реалий урегулирование ситуации невозможно.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.По итогам референдумов, проведенных в конце сентября, в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Вскоре после оглашения результатов президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры с их главами о присоединении новых территорий.
https://ria.ru/20221212/peregovory-1838067185.html
https://ria.ru/20221213/spetsoperatsiya-1838341464.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, владимир зеленский, g7
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Владимир Зеленский, G7
13:18 14.12.2022 (обновлено: 14:38 14.12.2022)
 
Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом

Песков заявил, что тема новогоднего перемирия с Украиной на повестке дня не стоит

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Никаких предложений по новогоднему перемирию от Киева не поступало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"И такой темы нет на повестке дня", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков накануне отметил, что о выводе российских войск из зоны спецоперации на Украине до конца года не может быть и речи.
Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина назвал озвученные Владимиром Зеленским "три шага" для наступления мира намерением продолжить боевые действия.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 14:26
Песков: неизвестно, чтобы США поощряли Киев к мирным переговорам
Украинский лидер во время обращения к лидерам стран G7 в минувший понедельник предложил передать Киеву современные танки, артиллерию, снаряды, а также более реактивную артиллерию и дальнобойные ракеты.
Песков напомнил президенту Украины о вхождении в состав России новых регионов. По его словам, без учета этих реалий урегулирование ситуации невозможно.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
По итогам референдумов, проведенных в конце сентября, в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Вскоре после оглашения результатов президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры с их главами о присоединении новых территорий.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 декабря, 15:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВ миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинВладимир ЗеленскийG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала