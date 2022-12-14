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Байден одобрит передачу Украине Patriot после доклада Пентагона, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/peredacha-1838667757.html
Байден одобрит передачу Украине Patriot после доклада Пентагона, пишут СМИ
Байден одобрит передачу Украине Patriot после доклада Пентагона, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2022
Байден одобрит передачу Украине Patriot после доклада Пентагона, пишут СМИ
Президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot только после того, как американское минобороны ответит... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:25
2022-12-14T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
дмитрий медведев
сергей лавров
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot только после того, как американское минобороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию оружия, его обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в администрации.Ранее СМИ написали о том, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что, если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью ВС РФ."Байден одобрит план по передаче Украине системы Patriot только после того, как Пентагон ответит на все вопросы о подготовке и обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности вооруженных сил США", - пишет издание.Согласно данным одного из собеседников, сохранивших свою конфиденциальность, зенитно-ракетные комплексы будут выделены из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений.Как стало известно газете, американское министерство обороны уже работает над параметрами программы тренировки по использованию Patriot. Отмечается, что в качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия."В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев", - говорится в публикации.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html
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в мире, джо байден, дмитрий медведев, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
17:25 14.12.2022 (обновлено: 17:26 14.12.2022)
 
Байден одобрит передачу Украине Patriot после доклада Пентагона, пишут СМИ

Washington Post: Байден одобрит передачу Украине Patriot только после доклада Пентагона

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot только после того, как американское минобороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию оружия, его обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в администрации.
Ранее СМИ написали о том, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что, если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью ВС РФ.
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"Байден одобрит план по передаче Украине системы Patriot только после того, как Пентагон ответит на все вопросы о подготовке и обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности вооруженных сил США", - пишет издание.
Согласно данным одного из собеседников, сохранивших свою конфиденциальность, зенитно-ракетные комплексы будут выделены из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений.
Как стало известно газете, американское министерство обороны уже работает над параметрами программы тренировки по использованию Patriot. Отмечается, что в качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
"В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев", - говорится в публикации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденДмитрий МедведевСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы США
 
 
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