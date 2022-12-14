Рейтинг@Mail.ru
Переход к Соцфонду не изменит даты доставки пенсий, заявил глава Минтруда - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/pensii-1838661189.html
Переход к Соцфонду не изменит даты доставки пенсий, заявил глава Минтруда
Переход к Соцфонду не изменит даты доставки пенсий, заявил глава Минтруда - РИА Новости, 14.12.2022
Переход к Соцфонду не изменит даты доставки пенсий, заявил глава Минтруда
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что с началом работы 1 января Соцфонда, который теперь будет выплачивать пенсии, сохранятся прежние даты их доставки. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:00
2022-12-14T17:00
общество
антон котяков
владимир путин
россия
пенсионный фонд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/06/1563820667_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_e467b8689d0d4c97f797c37197acb9e2.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что с началом работы 1 января Соцфонда, который теперь будет выплачивать пенсии, сохранятся прежние даты их доставки."Даты доставки пенсий сохраняются. Если, например, пенсия от Пенсионного фонда приходила пятого числа, то гражданин продолжит получать пенсию также пятого числа", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.Он отметил, что при этом часть январских пенсий традиционно выплачивается заранее.В 2022 году министерство труда и социальной защиты РФ предложило объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд России. Объединенный фонд позволит повысить доступность всех услуг, которые сегодня предоставляют ПФР и ФСС, обеспечить более высокий стандарт сервиса, повысить прозрачность управления, а также ускорить цифровую трансформацию социальной сферы и сократить расходы на содержание внебюджетных фондов.
https://ria.ru/20221214/pensii-1838622070.html
https://ria.ru/20221214/pensii-1838660636.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/06/1563820667_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_7f76977efd8aa5c4f14778b248fad2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, антон котяков, владимир путин, россия, пенсионный фонд рф
Общество, Антон Котяков, Владимир Путин, Россия, Пенсионный фонд РФ
17:00 14.12.2022
 
Переход к Соцфонду не изменит даты доставки пенсий, заявил глава Минтруда

Глава Минтруда Котяков: при переходе к Соцфонду даты доставки пенсий сохранятся

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что с началом работы 1 января Соцфонда, который теперь будет выплачивать пенсии, сохранятся прежние даты их доставки.
"Даты доставки пенсий сохраняются. Если, например, пенсия от Пенсионного фонда приходила пятого числа, то гражданин продолжит получать пенсию также пятого числа", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 15:37
Госдума во II чтении приняла проект о выплате неполученных пенсий силовикам
Он отметил, что при этом часть январских пенсий традиционно выплачивается заранее.
В 2022 году министерство труда и социальной защиты РФ предложило объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд России. Объединенный фонд позволит повысить доступность всех услуг, которые сегодня предоставляют ПФР и ФСС, обеспечить более высокий стандарт сервиса, повысить прозрачность управления, а также ускорить цифровую трансформацию социальной сферы и сократить расходы на содержание внебюджетных фондов.
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 16:58
"Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января
 
ОбществоАнтон КотяковВладимир ПутинРоссияПенсионный фонд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала