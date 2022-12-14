https://ria.ru/20221214/pensii-1838661189.html
Переход к Соцфонду не изменит даты доставки пенсий, заявил глава Минтруда
Переход к Соцфонду не изменит даты доставки пенсий, заявил глава Минтруда - РИА Новости, 14.12.2022
Переход к Соцфонду не изменит даты доставки пенсий, заявил глава Минтруда
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что с началом работы 1 января Соцфонда, который теперь будет выплачивать пенсии, сохранятся прежние даты их доставки. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:00
2022-12-14T17:00
2022-12-14T17:00
общество
антон котяков
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пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что с началом работы 1 января Соцфонда, который теперь будет выплачивать пенсии, сохранятся прежние даты их доставки."Даты доставки пенсий сохраняются. Если, например, пенсия от Пенсионного фонда приходила пятого числа, то гражданин продолжит получать пенсию также пятого числа", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.Он отметил, что при этом часть январских пенсий традиционно выплачивается заранее.В 2022 году министерство труда и социальной защиты РФ предложило объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд России. Объединенный фонд позволит повысить доступность всех услуг, которые сегодня предоставляют ПФР и ФСС, обеспечить более высокий стандарт сервиса, повысить прозрачность управления, а также ускорить цифровую трансформацию социальной сферы и сократить расходы на содержание внебюджетных фондов.
https://ria.ru/20221214/pensii-1838622070.html
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общество, антон котяков, владимир путин, россия, пенсионный фонд рф
Общество, Антон Котяков, Владимир Путин, Россия, Пенсионный фонд РФ
Переход к Соцфонду не изменит даты доставки пенсий, заявил глава Минтруда
Глава Минтруда Котяков: при переходе к Соцфонду даты доставки пенсий сохранятся