https://ria.ru/20221214/patrushev-1838630682.html

Володин вручил министру сельского хозяйства Патрушеву почетную грамоту

Володин вручил министру сельского хозяйства Патрушеву почетную грамоту - РИА Новости, 14.12.2022

Володин вручил министру сельского хозяйства Патрушеву почетную грамоту

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву почетную грамоту за большой вклад в развитие законодательства РФ. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:00

2022-12-14T16:00

2022-12-14T16:00

дмитрий патрушев

вячеслав володин

политика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву почетную грамоту за большой вклад в развитие законодательства РФ.В среду в Госдуме прошел правительственный час с участием Патрушева."Результаты работы агропромышленного комплекса на протяжении нескольких лет не просто обнадеживают, а бьют рекорды", - отметил Володин.

https://ria.ru/20221009/suverenitet-1822550883.html

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий патрушев, вячеслав володин, политика, россия, госдума рф