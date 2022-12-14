Рейтинг@Mail.ru
Володин вручил министру сельского хозяйства Патрушеву почетную грамоту - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/patrushev-1838630682.html
Володин вручил министру сельского хозяйства Патрушеву почетную грамоту
Володин вручил министру сельского хозяйства Патрушеву почетную грамоту - РИА Новости, 14.12.2022
Володин вручил министру сельского хозяйства Патрушеву почетную грамоту
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву почетную грамоту за большой вклад в развитие законодательства РФ. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:00
2022-12-14T16:00
дмитрий патрушев
вячеслав володин
политика
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823052502_0:12:3178:1801_1920x0_80_0_0_697f6a06b7bd4a5018dfe2146a892009.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву почетную грамоту за большой вклад в развитие законодательства РФ.В среду в Госдуме прошел правительственный час с участием Патрушева."Результаты работы агропромышленного комплекса на протяжении нескольких лет не просто обнадеживают, а бьют рекорды", - отметил Володин.
https://ria.ru/20221009/suverenitet-1822550883.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823052502_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3cf827ab24fbac0896e7dad3fdd2e02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий патрушев, вячеслав володин, политика, россия, госдума рф
Дмитрий Патрушев, Вячеслав Володин, Политика, Россия, Госдума РФ
16:00 14.12.2022
 
Володин вручил министру сельского хозяйства Патрушеву почетную грамоту

Спикер Госдумы Володин вручил министру сельского хозяйства Патрушеву почетную грамоту

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву почетную грамоту за большой вклад в развитие законодательства РФ.
В среду в Госдуме прошел правительственный час с участием Патрушева.
"Результаты работы агропромышленного комплекса на протяжении нескольких лет не просто обнадеживают, а бьют рекорды", - отметил Володин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 00:25
Путин призвал усиливать технологический суверенитет в сельском хозяйстве
 
Дмитрий ПатрушевВячеслав ВолодинПолитикаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала