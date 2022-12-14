https://ria.ru/20221214/patrushev-1838630682.html
Володин вручил министру сельского хозяйства Патрушеву почетную грамоту
Володин вручил министру сельского хозяйства Патрушеву почетную грамоту - РИА Новости, 14.12.2022
Володин вручил министру сельского хозяйства Патрушеву почетную грамоту
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву почетную грамоту за большой вклад в развитие законодательства РФ. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:00
2022-12-14T16:00
2022-12-14T16:00
дмитрий патрушев
вячеслав володин
политика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву почетную грамоту за большой вклад в развитие законодательства РФ.В среду в Госдуме прошел правительственный час с участием Патрушева."Результаты работы агропромышленного комплекса на протяжении нескольких лет не просто обнадеживают, а бьют рекорды", - отметил Володин.
https://ria.ru/20221009/suverenitet-1822550883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий патрушев, вячеслав володин, политика, россия, госдума рф
Дмитрий Патрушев, Вячеслав Володин, Политика, Россия, Госдума РФ
Володин вручил министру сельского хозяйства Патрушеву почетную грамоту
Спикер Госдумы Володин вручил министру сельского хозяйства Патрушеву почетную грамоту